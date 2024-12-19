「十大視覺藝術新聞」結果出爐 蘇軾書赤壁賦、甘露水兩國寶奪前兩名

藝術家雜誌今天公布「十大視覺藝術新聞」票選結果。今年1月3日，文化部公布國立故宮博物院收藏的七件書畫作品取得國寶文資身分，包括以「浮海一粟」引爆話題的「蘇軾書前赤壁賦」，時間正好是蘇軾墨寶還在故宮展出之時，是觀眾鮮少能夠一同見證並慶賀國寶誕生的難得機會。「國立故宮博物院新添七件書畫國寶」獲觀眾票選為今年十大視覺藝術新聞第一名。〈甘露水〉首次以國寶身分赴日參展、史博館開館則名列第二、三名。

由藝術家雜誌舉辦的2024年十大視覺藝術新聞票選活動，票選對象納入1月1日至11月25日期間台灣重要的視覺藝術新聞，在共計6995票的有效票數中，高票獲選第一名者為「國立故宮博物院新添七件書畫國寶」。回首年初捎來的喜訊，文化部公布國立故宮博物院收藏的七件書畫作品取得國寶文資身分時，正值兩件作品的展出期間，是觀眾鮮少能夠一同見證並慶賀國寶誕生的難得機會。國立故宮博物院的Facebook粉絲專頁亦有1125人留下點讚祝福。

獲得票選第二名的「〈甘露水〉首次以國寶身分赴日參展」，同樣懷抱對國寶動向的關切。自2021年黃土水的大理石雕塑〈甘露水〉重回公眾視野以來，不論是塵封近半世紀、重見天日的喜訊，或是入藏國立台灣美術館的消息，皆雙雙入選藝術家雜誌年度十大新聞票選第一名，國美館於2023年舉辦的「臺灣土．自由水︰黃土水藝術生命的復活」亦成為年度十大展覽票選第一名。延續對〈甘露水〉的關注，今年首次以國寶身分出國參展，並在策展人村上敬與薛燕玲的帶領下，牽起黃土水留日期間的校園面貌及時代光景。

美術館的新生與重新蛻變，在2024年紛紛佔據重要名次，其中獲票選為第三名的「國立歷史博物館整建完成對外開館」，以多檔展覽迎接開館新紀元。富邦美術館的開幕（票選獲得第6名）與台中市立美術館啟動營運（票選獲得第7名）也榜上有名，兩館所的建築皆邀請到普立茲克建築獎得主參與設計，後者由具備美術館籌備與開館營運經驗的賴依欣出任首任館長，預計於2025年年底開幕的後續動向值得持續關注。

票選獲得第四名的是擁有堅實文化工作經驗的作家李遠，於5月20日走馬上任第六任文化部長。與新官上任同樣是注目焦點的文化政策，首次推展，機制與細則訂定不夠周全的問題也浮上檯面，包含獲票選為第五名的「文化黑潮國際藝術展會公布補助名單引發議論」及獲票選為第九名的「文化幣之亂引發消費用途範圍議論」，皆關乎文化權利與權益，發展動向普遍受到民眾關心。

此外，台灣藝術家在海外大放異彩，與國際藝壇接軌的動態受到廣大回響，分別獲得票選第八名與第十名：董陽孜受邀於大都會美術館大廳展出兩幅氣勢磅礡的巨幅作品，充分展現書法藝術能在筆法、構圖上與其他類型的藝術作品相互對話的情感張力；鄭淑麗跨領域創作結合感官體驗與科技，獲得第二屆LG古根漢獎的肯定。另一則並列第十名的新聞消息是「李石樵〈橫臥裸婦〉惹議撤除畫作圖象。