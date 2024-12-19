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校長罵學生會考成績5C是白癡 家長到南投縣府抗議霸凌
霸凌風波延燒校園，南投縣某國中校長被指在公開場合罵學生會考成績5C是白癡。家長氣憤不平，今天到縣府拉布條抗議校長言語霸凌。南投縣教育處和家長協調後，表示全案已由督學調查釐清，校長如涉霸凌將依「校長成績考核辦法」處理。
校長則澄清，絕無公開辱罵學生，是看到學生模擬考成績不如預期，因此告訴學生「你們這麼聰明，只要努力一點，就不可能考出5C這樣的白癡分數」，絕無對成績5C的學生這樣說。懷疑是對話遭斷章取義，但有關發言不當，讓學生、家長感受不佳，校長深感抱歉，會反思檢討，修正用字遣詞。
金姓學生家長說，校長領導風格、為人處事，影響學生和老師，有學生說，校長用言語霸凌他們，在朝會等公開場合說，考4C、5C是笨蛋，校長身為教育者，說話應該是造就、鼓勵、安慰人的話，校長反而說「這個人怎麼樣，是因他滿腦子大便」。
金姓家長說，校長用言語霸凌學生，如同霸凌家長和族人，他們決定站出來，向縣府陳情抗議，之前曾向國教署反映卻沒下文，也讓他們懷疑吃案。
南投縣教育處接下家長陳情書，並和家長闢室溝通，瞭解事件經過。副處長吳美玲說，家長上月反映後，教育處已安排駐區督學和特聘督學調查，並訪談部分學生、教師，並非家長所說的「毫無下文」，縣府會盡快完成訪查。
教育處回應，據了解，縣府督學已訪談相關學生，也對其他學生抽樣訪談，只是剛好不是該名家長的子女，家長才誤解是遭冷處理。吳美玲強調，會針對該事件家長，先釐清原委，學生感覺不好，會請專家輔導學生，若查證確實有言語霸凌，會以「校長成績考核辦法」規定處分校長。
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