快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

教部、公視合作中小學特色課程節目 預計22日起播出

中央社／ 台北19日電
教育部與公共電視合製節目「台灣囡仔，讚！」今年邁入第16季，最新一季預計22日正式播出。圖為主持人潘君侖（中）與金門縣烈嶼國中學生合影。圖／公視提供
教育部與公共電視合製節目「台灣囡仔，讚！」今年邁入第16季，最新一季預計22日正式播出。圖為主持人潘君侖（中）與金門縣烈嶼國中學生合影。圖／公視提供

教育部與公共電視合作「台灣囡仔，讚！」節目，走訪台灣16所中小學，介紹學校與在地社區合作的特色課程，節目預計22日起播出。

「台灣囡仔，讚！」今年邁入第16季，原本節目名稱用的是「囝仔」，後來依據台灣台語常用詞辭典，寫法改為「囡仔」。

教育部今天舉辦記者會，公共電視總經理徐秋華表示，第16季節目配合108課綱，更融入態度和素養，透過孩子們的介紹，呈現當地的特色文化，是一個非常適合闔家觀賞的節目。

教育部主任秘書林伯樵則表示，小時候只認識桌上那本書，沒機會好好探索校園之美和家鄉的文化，很羨慕現在的小朋友有許多多元的課程可以學習。

第16季由潘君侖、林姵君擔任主持人。身為原住民的潘君侖在拍攝過程中，感到十分衝擊，也督促自己要好好認識家鄉文化。已有2個孩子的林姵君，則是在拍攝過程中，看見家庭教育的方向，引導孩子帶著好奇心去嘗試。

「台灣囡仔、讚！」預計本月22日起，每週日上午10時30分於小公視頻道播出；12月28日起，每週六上午10時30分於公視主頻播出，並於公視兒少YT頻道、公視+上架。

公視 台灣台語 教育部

延伸閱讀

NCC：頻道停播影響 兒童節目總時數年減719小時

Sandra多重身份想當媽唱出心聲 自爆破音找頻率

李國修癌逝11年後 王月終於認了「有追求者」上門

前公視董事：公廣營運績效有待改善且「意圖瞞混通過」資產活化案

相關新聞

班班鮮乳停辦 屏東縣府：9成學校有意願續辦、滾動檢討

「班班有鮮乳」上路一團亂，行政院長卓榮泰決定下學期停辦。屏東縣府教育處指出，經調查有9成以上學校有續辦意願，後續滾動檢討...

校長罵學生會考成績5C是白癡 家長到南投縣府抗議霸凌

霸凌風波延燒校園，南投縣某國中校長被指在公開場合罵學生會考成績5C是白癡。家長氣憤不平，今天到縣府拉布條抗議校長言語霸凌...

教部、公視合作中小學特色課程節目 預計22日起播出

教育部與公共電視合作「台灣囡仔，讚！」節目，走訪台灣16所中小學，介紹學校與在地社區合作的特色課程，節目預計22日起播出

大專校院倫理競賽激發思辨力 微電影看見青年創意

為了讓企業倫理教育向下扎根，信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會主辦、雲林科技大學承辦2024年第14屆全國大專校院倫...

影／少子化音樂班招生不易 台南辦聯合音樂會殺出重圍

台南市學校國樂藝術才能班聯合音樂會將於明年1月2日在成大成功廳登場，今天在孔廟明倫堂舉辦宣傳會，崇明國中及崇明國小絲竹樂...

盧臆雯寫島嶼政治與謀殺案 獲鏡文學百萬小說大獎

島嶼發生離奇命案，帝國派出軍事人員介入調查，作家盧臆雯以奇幻小說「海神」，深入爬梳這場牽一髮而動全身的政治事件，獲得第4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。