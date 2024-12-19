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班班有鮮乳各界意見分歧 卓榮泰拍板下學期起停辦
4年44億的「班班有鮮乳」政策上路後亂象頻傳，農業部、教育部搜集地方政府意見並溝通後，由於第一線教學單位、家長對政策推動看法多元且分歧，行政院長卓榮泰聽取農業部報告後，決定下學期起停辦學童乳政策。
行政院發言人李慧芝強調，停辦不會影響政府照顧酪農決心，也會持續推動酪農產業輔導升級。至於剩餘經費如何配置，農業部次長杜文珍說明，後續會再與產業團體討論，思考如何挹注經費對產業最有助益。
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