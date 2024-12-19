影／少子化音樂班招生不易 台南辦聯合音樂會殺出重圍

台南市學校國樂藝術才能班聯合音樂會將於明年1月2日在成大成功廳登場，今天在孔廟明倫堂舉辦宣傳會，崇明國中及崇明國小絲竹樂團表演台灣民謠，拉近與民眾及遊客距離，展現國樂魅力，也藉此因應少子化危機，吸引更多家長帶孩子報考音樂班。

近年來隨著少子化，不管是西樂或國樂的藝術才能班都面臨招生不足困境，許多家長基於升學、就業等考量，都讓孩子讀普通班，若對藝術才能有興趣，也選擇參加社團。也因為這一趨勢，多數學校藝術才能班都在轉變，在學習藝術才能之外，也兼顧課業，讓家長放心。

台南每年會舉辦藝術才能班聯合音樂會，其中國樂班的聯合音樂會將在1月2日舉行，教育局今天在孔廟明倫堂舉辦宣傳會，除崇明國中及崇學國小絲竹樂室內樂團演奏台灣民謠，來賓並在樂團伴奏下唱歌互動，增添樂趣。

教育局表示，這次音樂會是傳統文化與當代藝術完美結合，欣賞這群未來音樂家的演奏，觀眾將感受到傳統國樂的質感與韻味，同時見證新一代音樂人對傳統的傳承與創新。

教育局主祕陳宗暘說示，南市設有國樂藝才班的學校，分別是崇明國中、崇學國小、後甲國中、歸仁國中，今年度由崇明國中和崇學國小攜手舉辦聯合音樂會，除讓兩校學生互相觀摩、學習，也期盼能讓更多的學生走進國樂的世界，感受其中的魅力與樂趣。

崇明國中校長陳威介指出，崇明國中是南市最早成立國樂班學校，24年來在親師努力下培育國樂人才，於南市和全國學生音樂比賽中表現優異，屢獲佳績，今年更創下全國學生音樂比賽特優11連霸殊榮。音樂會將安排絲竹室內樂及國樂合奏，曲目多元展現出現代國樂的創新風格。