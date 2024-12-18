聽新聞
0:00 / 0:00

盧臆雯寫島嶼政治與謀殺案 獲鏡文學百萬小說大獎

中央社／ 台北18日電
第4屆鏡文學百萬影視小說大獎18日舉行頒獎典禮，作家盧臆雯（圖）以長篇奇幻小說「海神」榮獲首獎肯定。圖／中央社
第4屆鏡文學百萬影視小說大獎18日舉行頒獎典禮，作家盧臆雯（圖）以長篇奇幻小說「海神」榮獲首獎肯定。圖／中央社

島嶼發生離奇命案，帝國派出軍事人員介入調查，作家盧臆雯以奇幻小說「海神」，深入爬梳這場牽一髮而動全身的政治事件，獲得第4屆鏡文學百萬影視小說大獎。

頒獎典禮今天在台北「南港老爺行旅」舉行，包含文化部政務次長李靜慧、客家公共傳播基金會董事長陳邦畛、文策院董事長蔡嘉駿及院長盧俊偉等人出席。

盧臆雯致詞表示，她在9歲那年用自己零用錢買了第1本奇幻小說，定位雖是兒童文學，主角大概11、12歲，年紀跟她差不多，但情節「真的是有夠血腥」，像是惡魔把人體撕裂，或如電影「太陽浩劫」裡，角色一個接著一個送命，真的非常誇張。

盧臆雯說，當時就決定有一天一定要寫一個像這樣的故事，如今18年過去了，她也完成這樣的奇幻小說，「我終於可以跟那個時候的我說，我做到了」。

李靜慧致詞表示，好的影視作品的確可為整個台灣社會帶來感動，可是要有好的影視作品，文本相對非常重要，鏡文學百萬小說得主每一次主題都不同，角色有來自各行各業的人，那個職業環境的特殊性，帶人們來到不熟悉卻又很日常的生活，這就是影視小說的力量。

鏡文學總經理兼總編輯董成瑜致詞表示，鏡文學持續支持有才華創作者，讓作家擁有更好創作條件，在作品完成後，鏡文學更積極推動跨媒介與跨國界授權機會，希望把優質台灣作品帶到更多讀者、觀眾面前。

鏡文學今天同時公布2025年影視製作計畫，包括「死了一個娛樂女記者之後」將在2025年初即將開播；持續開發台灣史上最大司法醜聞的復仇劇「野火」，以及多部影視改拍計畫。

在故事開發方面，則推出「十大作家進行式」、「作品英譯」、「由作者定價，將創作變現」網站收費新制等新計畫，期盼藉由完善「故事生態系」，支持作者創作優質原創作品。

小說 影視 文學

延伸閱讀

威剛加碼投資影視文創

12強賽／陳傑憲母校發文祝賀 威剛宣布籌拍電影「冠軍之路」

文策院攜業者赴亞洲電視內容市場展 盼台作品躍國際

蕭副總統出席「台灣超人」首映 力挺本土紀錄片

相關新聞

盧臆雯寫島嶼政治與謀殺案 獲鏡文學百萬小說大獎

島嶼發生離奇命案，帝國派出軍事人員介入調查，作家盧臆雯以奇幻小說「海神」，深入爬梳這場牽一髮而動全身的政治事件，獲得第4...

「駐團演訓計畫」青年習藝有成 為傳統藝術注入新血

國立傳統藝術中心今天舉辦「駐團演訓計畫」第3屆結業習藝生授證典禮，台北曲藝團、昇平五洲園與當代傳奇劇場結業習藝生，向授業...

「食安守護者」顏宗海盼建立無毒社會 獲社會教育貢獻個人獎

接棒已故「俠醫」林杰樑，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海從醫療走到食安，宣傳正確飲食觀念足跡遍布全台，成食安守護者，盼...

奉獻海洋教育、發現抹香鯨行蹤 廖鴻基獲教育貢獻獎

為表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，教育部辦理「113年度社會教育貢獻獎頒獎典禮」。同時，為擴大獎勵對社會教育有功的...

「以生命影響生命」 廖鴻基、尤佑．倍苓獲頒教育部社教終身奉獻獎

海洋文學作家廖鴻基、泰雅編織藝師尤佑．倍苓，今天獲頒教育部社會教育終身奉獻獎。廖鴻基說，台灣海域常可看見抹香鯨，引起國際...

楊双子、詹宏志等10作家登場 邀讀者「用閱讀跨年」支持出版

歲末年終各式各樣的跨年活動出爐，文化界同樣推出充滿創意的跨年活動，連續第2年舉辦的「用閱讀跨年」，今年包括楊双子、詹宏志...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。