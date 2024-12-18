盧臆雯寫島嶼政治與謀殺案 獲鏡文學百萬小說大獎

島嶼發生離奇命案，帝國派出軍事人員介入調查，作家盧臆雯以奇幻小說「海神」，深入爬梳這場牽一髮而動全身的政治事件，獲得第4屆鏡文學百萬影視小說大獎。

頒獎典禮今天在台北「南港老爺行旅」舉行，包含文化部政務次長李靜慧、客家公共傳播基金會董事長陳邦畛、文策院董事長蔡嘉駿及院長盧俊偉等人出席。

盧臆雯致詞表示，她在9歲那年用自己零用錢買了第1本奇幻小說，定位雖是兒童文學，主角大概11、12歲，年紀跟她差不多，但情節「真的是有夠血腥」，像是惡魔把人體撕裂，或如電影「太陽浩劫」裡，角色一個接著一個送命，真的非常誇張。

盧臆雯說，當時就決定有一天一定要寫一個像這樣的故事，如今18年過去了，她也完成這樣的奇幻小說，「我終於可以跟那個時候的我說，我做到了」。

李靜慧致詞表示，好的影視作品的確可為整個台灣社會帶來感動，可是要有好的影視作品，文本相對非常重要，鏡文學百萬小說得主每一次主題都不同，角色有來自各行各業的人，那個職業環境的特殊性，帶人們來到不熟悉卻又很日常的生活，這就是影視小說的力量。

鏡文學總經理兼總編輯董成瑜致詞表示，鏡文學持續支持有才華創作者，讓作家擁有更好創作條件，在作品完成後，鏡文學更積極推動跨媒介與跨國界授權機會，希望把優質台灣作品帶到更多讀者、觀眾面前。

鏡文學今天同時公布2025年影視製作計畫，包括「死了一個娛樂女記者之後」將在2025年初即將開播；持續開發台灣史上最大司法醜聞的復仇劇「野火」，以及多部影視改拍計畫。

在故事開發方面，則推出「十大作家進行式」、「作品英譯」、「由作者定價，將創作變現」網站收費新制等新計畫，期盼藉由完善「故事生態系」，支持作者創作優質原創作品。