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「食安守護者」顏宗海盼建立無毒社會 獲社會教育貢獻個人獎

中央社／ 台北18日電
113年度教育部社會教育貢獻獎18日在新北市頒獎，積極傳授民眾正確食品安全飲食觀念的林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海（圖）獲個人獎肯定。圖／顏宗海提供
113年度教育部社會教育貢獻獎18日在新北市頒獎，積極傳授民眾正確食品安全飲食觀念的林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海（圖）獲個人獎肯定。圖／顏宗海提供

接棒已故「俠醫」林杰樑，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海從醫療走到食安，宣傳正確飲食觀念足跡遍布全台，成食安守護者，盼建立無毒社會，今天獲社會教育貢獻個人獎。

教育部今天下午舉行113年度社會教育貢獻獎頒獎典禮，頒發感謝狀給參與這次獎項遴選且入圍至最終決審階段的個人及團體，為終身奉獻組2人、個人組9人、團體組3組，表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，榮獲「個人獎項」的得獎者來自各行各業，顏宗海就是其一。

顏宗海畢業於台灣大學醫學系，在林口長庚接受住院醫師訓練時，他在林杰樑門下專攻腎臟醫學與毒物學，與林杰樑共事長達18年的顏宗海，在林杰樑過世後，延續老師未完成的研究，擔任臨床毒物中心主任更接棒林杰樑成為新聞從業人員眼中的食安守護者。

根據社會教育貢獻獎個人獎介紹，顏宗海積極傳授民眾正確食品安全飲食觀念。帶領林口長庚臨床毒物中心團隊持續辦理一系列民眾衛教活動，足跡遍布全台各地。他有一個夢，希望透過讓民眾知道如何食得健康及吃得安心，打造業者良心、政府用心、民眾安心的健康社會。

113年度社會教育貢獻獎終身奉獻獎得主為新店崇光社區大學泰雅族傳統織布工藝教師、海洋文學作家廖鴻基；個人獎得主除了顏宗海，還有藝術家雜誌發行人何政廣、法務部台灣橋頭地方檢察署觀護人唐珮玲、高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦等人。

教育部長鄭英耀表示，社會教育仰賴有志之士的不吝付出，將自身專業融入社會服務，透過知識、技能與價值觀的傳遞，累積擴散出正向影響力。這股力量在付出與行動中逐漸發芽、茁壯，展現出無比的韌性，最終成為社會溫暖祥和的重要支柱。

林杰樑 鄭英耀 長庚 食安

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