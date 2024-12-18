「駐團演訓計畫」青年習藝有成 為傳統藝術注入新血

國立傳統藝術中心今天舉辦「駐團演訓計畫」第3屆結業習藝生授證典禮，台北曲藝團、昇平五洲園與當代傳奇劇場結業習藝生，向授業恩師行謝師禮，在祝福中邁向未來。

傳藝中心主任陳悅宜表示，傳藝中心多年來致力於從各層面、全方位協助民間劇團進行戲曲人才培育，「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」作為習藝生堅強後盾，至今已邁入第3屆。

陳悅宜坦言，傳統藝術這條路不好走，習藝生要熬過4年不容易，老師因材施教更辛苦，這段過程不是一般人可以想像的。因此，傳藝中心堅持繼續推動「駐團演訓計畫」，給予習藝生最大支持，為他們的未來鋪路，包括「青年團員入團輔導計畫」、宜蘭傳藝園區「駐園演出」或「承功─新秀舞臺」，盼一條一條路慢慢鋪，讓大家走得穩、走得好、走得不心慌。

典禮表演由結業習藝生各自在舞台上發揮所長，將過往4年習得的技藝全數施展。他們也向劇團導師行謝師禮，感謝師長春風化雨。當代傳奇劇場吳興國、昇平五洲園林政興、台北曲藝團葉怡均等劇團導師則將象徵傳承與祝福的配件贈予習藝生。

吳興國以京劇裝扮中常使用的「髯口」贈給青年淨角演員張偉全，這件白色髯口「白滿」象徵他在團內4年習藝生涯收穫滿滿；林政興則將鑼槌贈給青年樂師廖冠評，裡頭蘊含薪火相傳與技藝精進的深遠祝福。葉怡均也特地為青年相聲演員宋明翰訂製一襲手工青綠大褂，盼望他未來「青出於藍，更勝於藍」。