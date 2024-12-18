奉獻海洋教育、發現抹香鯨行蹤 廖鴻基獲教育貢獻獎
為表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，教育部辦理「113年度社會教育貢獻獎頒獎典禮」。同時，為擴大獎勵對社會教育有功的個人及團體。其中獲得終身奉獻獎的廖鴻基，終身為海洋教育努力，他說，台灣受老天爺善待，發現有抹香鯨在台灣周邊生活，有機會讓更多人認識台灣，更是台灣最大資產。
此次共有終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組，教育部長鄭英耀表示，社會教育的推展，即是仰賴有志之士的不吝付出，將自身專業融入社會服務，透過知識、技能與價值觀的傳遞，累積並擴散出正向的影響力。
其中，榮獲「終身奉獻獎」兩位得主，分別是新北教育局推薦尤佑‧倍苓及海洋委員會推薦的廖鴻基。尤佑‧倍苓自50歲開始習得傳承原住民泰雅傳統織布技藝，近28年來不僅在新店崇光社區大學擔任講座，賦予地方創生的機會，更經常應邀至外縣市部落推廣傳統技能。
廖鴻基於1998年成立「財團法人黑潮海洋文教基金會」，是台灣第一個為「鯨豚與海洋」發聲的民間非營利組織，多年來深耕海洋議題，為國內重要海洋文學作家，多篇作品獲選至各級學校教科書。
廖鴻基表示，自己一輩子都在海洋上，還有很多工作要做，有幸帶領很多人投入海洋教育，台灣有老天爺善待，他去年起展開計畫，發現抹香鯨會停留在台灣周邊生活，這有可能讓更多人認識台灣，了解自然環境，這是台灣最大的資產。
榮獲「個人獎項」得獎者來自各行各業，有著以無比的熱忱和耐心為身障學員設計安全合適的潛水訓練，並協助其取得證照的潛水教練陳克誠；由媒體記者轉行，帶著同理、包容關照更生人協助其調適復歸社會的觀護人唐珮玲；有感於台灣戲曲歌仔戲人員出現嚴重斷層，將自身所學無私傳承並引入社區及校園的歌仔戲團長陳昭錦等人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言