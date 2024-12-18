奉獻海洋教育、發現抹香鯨行蹤 廖鴻基獲教育貢獻獎

為表揚對社會教育具卓越貢獻的個人及團體，教育部辦理「113年度社會教育貢獻獎頒獎典禮」。同時，為擴大獎勵對社會教育有功的個人及團體。其中獲得終身奉獻獎的廖鴻基，終身為海洋教育努力，他說，台灣受老天爺善待，發現有抹香鯨在台灣周邊生活，有機會讓更多人認識台灣，更是台灣最大資產。

此次共有終身奉獻獎2人、個人獎15人及團體獎15組，教育部長鄭英耀表示，社會教育的推展，即是仰賴有志之士的不吝付出，將自身專業融入社會服務，透過知識、技能與價值觀的傳遞，累積並擴散出正向的影響力。

其中，榮獲「終身奉獻獎」兩位得主，分別是新北教育局推薦尤佑‧倍苓及海洋委員會推薦的廖鴻基。尤佑‧倍苓自50歲開始習得傳承原住民泰雅傳統織布技藝，近28年來不僅在新店崇光社區大學擔任講座，賦予地方創生的機會，更經常應邀至外縣市部落推廣傳統技能。

廖鴻基於1998年成立「財團法人黑潮海洋文教基金會」，是台灣第一個為「鯨豚與海洋」發聲的民間非營利組織，多年來深耕海洋議題，為國內重要海洋文學作家，多篇作品獲選至各級學校教科書。

廖鴻基表示，自己一輩子都在海洋上，還有很多工作要做，有幸帶領很多人投入海洋教育，台灣有老天爺善待，他去年起展開計畫，發現抹香鯨會停留在台灣周邊生活，這有可能讓更多人認識台灣，了解自然環境，這是台灣最大的資產。