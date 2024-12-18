勞動節臨托服務衍生爭議 教團籲速將五一納入國定假日

全國教育產業總工會今天舉行「五一勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」記者會，針對五一勞動節全國未同步放假，導致有需求的教師在當天得另找托嬰，全教產對此協助各校教師與學校簽訂團體協約，保障當天臨時托育服務，續約時卻衍生爭議，學校恐被罰最高50萬元。對此，全教產理事長林碩杰認為，最大的癥結點還是在於勞動節全國未統一放假，立委也呼籲行政院將心比心，盡快討論將五一列入國定假日。

全教產自109年開始推動「五一勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」，林碩杰指出，某國小到了112年續約時，主管機關台中市教育局卻認為沒有簽訂團體協約的必要，建議某國小將勞動節育兒服務擴及全校教職員工。而某國小就依照教育局建議，不繼續與地方工會協商，並聲稱未來會將托育服務擴及全校。

結果，因校方未依照團體協約法誠信原則續行協商，又沒有將托育服務擴及全校教職員工子女，勞動部裁決認定學校違反團體協約法第6條第一項的不當勞動行為，將處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。