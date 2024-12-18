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台語已嚴重瀕危 民團盼設復振委員會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民團18日擔憂指出，年輕人如今已很少講台語，盼政府成立專責單位、母語學校，以復興台語發展。（呂翔禾／台灣醒報）
民團18日擔憂指出，年輕人如今已很少講台語，盼政府成立專責單位、母語學校，以復興台語發展。（呂翔禾／台灣醒報）

「6到14歲的孩童只剩下7.4%會講台語，政府要推動更多保存台語政策！」台灣公民參與協會等民團18日召開記者會，呼籲政府成立台語復振委員會，民團也將於22日召開會議討論。李江却台語文教基金會執行長陳豐惠指出，台語已經在聯合國定義的「嚴重瀕危」本土語言，但會講台語才能體現與中國的差別。

講台語才能區別中國人

陳豐惠指出，目前台灣民眾最主要還是使用華語，共有66.3%民眾首先使用華語，僅有31.7%民眾首先使用台語。台語政策推動聯盟代表許慧盈則說，近來因為12強奪冠，讓台灣的國家認同增加，大家都想要在國外出國不被認為是中國人，最簡單的就是語言不一樣，甚至一句「多謝（台語）」就能分出差別。

「國小生幾乎都不會說台語了！」台灣台語路協會理事長董力玄指出，為了要復興台語，她很積極教小孩，但到了學校卻沒什麼人聽得懂，家裡講台語的傳統已經逐漸消失，希望除了推動家庭計畫以外，還有設立母語學校，國際包括加泰隆尼亞等地方都有不同經驗，不能只有開課，一定要設立學校。

需有專責單位推動

台師大台文系系主任莊佳穎強調，台語因為華語與英語的霸權已經被壓迫夠久了，政府要用政策復興台語，例如成立台語復振委員會，考試加分，或是增加一定比例使用台語的課程。她也宣布，民團將於22日召開「第一屆全國台語政策民間會議」，要確實討論如何推動台語復興。

「台語也要像原民會與客委會一樣，有專責推動單位！」台灣公民參與協會常務理事何宗勳說，但目前有關台語的單位與計劃只有文化部的國家語言科，僅有10人，且負責業務不只有台語，地方也沒有如原民委員會、客家委員會等單位，在台語愈來愈少人講下，建議政府設立專責單位、推動相關政策。

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台灣台語 國家語言 華語

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