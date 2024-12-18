班班有鮮乳擴大成「師師有鮮乳」？陳駿季允考量

「班班有鮮奶」政策挨批荒腔走板，農業部建議新年度由中央提供預算，地方政府依實際需求執行新構想，日前農業部也與地方政府代表開會。立委呂玉玲今於立法院表示，學童乳是否也包含教職人員？農業部長陳駿季表示，教職員部分會予以考量。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於農業部主管與非營利基金。

呂玉玲審查畜產改良作業基金時表示，近年我國牛乳生產量值呈現逐年成長趨勢，自2020到2023年國內牛乳生產量自43萬7155公噸成長到47萬2449公噸，2023年產值也成長至133.09億。而2025年紐西蘭長效鮮乳開放零關稅進口，恐衝擊國內牛乳產銷，農業部畜產試驗所應協助酪農強化牛乳品質，維持產業市場競爭力，以避免對基金收入造成影響。

呂玉玲也談到，班班有鮮乳目前預到產量的問題，目前也還沒看見一套作法出來，如果國內的鮮奶不要長效鮮奶，但是學校沒有冷藏設備，這樣要如何提供鮮乳？是發放鮮乳券還是團膳廠商直接提供？另有些學童不喝鮮奶，學校應調查鮮奶的需求量、調味乳要多少，讓政府的美意得以落實，每個人都能喝到鮮乳。

呂玉玲也問到，班班有鮮乳目前只有學生喝，未來是否規畫納入學校的教職人員，不要只給學生但老師沒得喝。

立委謝衣鳯也指出，班班有鮮乳目前還是針對學童，然而台灣已經是高齡化社會，高齡者有普遍缺鈣的現象，教師走向高齡化的情況也可能加劇，是否也應該擴及到教職員的補鈣，因為未來公務人員高齡的情況也可能越來越嚴重。

陳駿季說，有關國產乳推動到學童營養午餐部分，目前正在蒐集各縣市的意見，已經蒐集差不多，教職員部分會再考量進去，高齡者部分是用綠色照顧的經費去支持。