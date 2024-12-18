學校勞動節臨托服務衍生爭議 教團：都是不放假惹的禍

五一勞動節全國未同步放假，導致有需求的教師在當天得另找托嬰，全教產對此協助各校教師與學校簽訂團體協約，保障當天臨時托育服務，續約時卻衍生爭議，學校恐被罰最高50萬元。對此，全教產理事長林碩杰認為，最大的癥結點還是在於勞動節全國未統一放假，立委也呼籲行政院將心比心，盡快討論將五一列入國定假日。

林碩杰指出，目前五一勞動節只適用勞基法人員，因此在學校僅教保員、工友適用，教師不適用。多年來基層教師反映勞動節當天私立幼兒園放假、孩子沒地方去，學齡前子女無人照顧，若教師想請假育兒，學校也不見得能找到代課老師，政府差別式放假的錯誤政策，造成老師的不方便。

全教產自109年開始推動「五一勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」，林碩杰指出，某國小到了112年續約時，主管機關台中市教育局卻認為沒有簽訂團體協約的必要，建議某國小將勞動節育兒服務擴及全校教職員工。而某國小就依照教育局建議，不繼續與地方工會協商，並聲稱未來會將托育服務擴及全校。

結果，因校方未依照團體協約法誠信原則續行協商，又沒有將托育服務擴及全校教職員工子女，勞動部裁決認定學校違反團體協約法第6條第一項的不當勞動行為，將處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰。

林碩杰認為，此事最大的癥結點，還是在於五一勞動節沒有列為國定假日。台鐵產業工會秘書長朱智宇也說，簽訂團體協約的主因就是全國教師、公務員與勞工在五一當天放假不一致，要求新任勞動部長洪申翰表態教師與公務員是否應一致放假。

國民黨立委羅廷瑋指出，爭取教師、公務員納入五一勞動節已經很久，行政院也曾放出模糊曖昧的消息，讓大家滿懷期待，行政院長卓榮泰7月卻說2025年勞動節會維持原案。勞動節當日私立幼兒園、保母都放假，老師的小孩不僅沒人顧，還要照顧大家的小孩，他身為3個孩子的父親，盼行政院能將心比心，盡快和各界討論明年五一國定假日事宜。