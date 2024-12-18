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美國口語能力面談工作坊首登台 盼培育測試考官

中央社／ 台北18日電

美國口語能力面談概要及實務工作坊首次在台辦理，30名華語教師參與，希望提升與會教師對美國外語教學協會標準的了解，及口語測試能力，並培養更多具口語面談能力的測試考官。

實踐大學華語中心今天發布新聞稿指出，「口語能力面談測驗」（簡稱OPI）是由美國外語教學協會（ACTFL）持續研發的外語口語能力測驗，目的在於測驗外語學習者的口語理解及表達能力。

在教育部及駐美國台北經濟文化辦事處指導下，實踐大學華語中心與美國外語教學協會合作，於昨天舉辦口語能力面談測驗概要工作坊，現場有30名華語教師通過資格審核並參與學習。

教育部簡任一等教育秘書廖苡亘提到，隨著台美教育倡議的推進，這類活動對於強化雙方的教育交流具有重要意義，期待參與工作坊的教師能成為台灣OPI的「種子教師」。

實踐大學華語中心主任王政渝表示，這是台灣首次舉辦口語能力面談測驗工作坊，深入瞭解美國外語教學協會的口語能力面談測驗，對華語教師在教授來自美國的遊學、留學華語課程時有所助益；OPI不僅是口語的測試工具，更是促進教師課堂教學、提升學習者語言能力的重要指標。

美國OPI首席考官任長慧則擔任工作坊的講師，向與會教師介紹OPI的基本概念，並詳細解析OPI各階段的能力；他也建議，華語教師當OPI的考官時，要試著將教師的「帽子」暫時卸下，並以「暖身、測底、探頂、收尾（送客）」等4步驟說明OPI的基本架構和實施流程。

實踐大學華語中心指出，此次舉辦的概要工作坊是將美國OPI專業帶入台灣的前哨，19日至22日還將舉行「OPI評量實務工作坊」，參與的人數限制在12人內，同樣由任長慧主講，4天的評量實務工作坊將是成為美國OPI考官的第一步。

教師 美國 華語

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