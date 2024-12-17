AI世代青少兒數位調查 短影音為大宗、傾向被動接受網路資訊

國立政治大學數位傳播文化行動實驗室與白絲帶關懷協會，今召開「AI世代台灣青少兒美感素養與數位韌性報告」記者會，調查指出，青少兒對於法規面網路安全多有認知，但對網路資訊分辨真偽、反思能力較差，可謂「知易行難」。

政大廣電系教授黃葳威表示，調查指出，本次受測學生年齡層於8至22歲，受測學生中8成擁有手機，每周使用手機的時間達31個小時，遠高出看電視11小時、運動10小時，尤其周末假日使用手機、平板的時間更高達5.9小時。

調查也揭示，青少兒最常使用的入口網站以影音社群平台為主，其中以YouTube占26%為大宗，其次才是Google 24%，再者則是Instagram和抖音；上網動機的前3名則分別是玩遊戲、看影片、聽音樂，其次才是查資料。

黃葳威說，調查也發現台灣青少兒的數位韌性對規範導向的認知較高，但資訊導向認知較低，代表青少兒多能了解攸關網路安全的法規，但資訊分辨能力則較差。以規範導向為例，「不將個人資料傳給陌生網友」、「在網路上傳播謠言是不對的」兩項得分均高於平均值4.3；但資訊導向一項上，「陌生網友常與他們描述的身份不同」則低於平均值。

黃葳威說，近年如假訊息、反網路詐騙等宣導均進入校園，青少兒多能有所認知，知道應留意假訊息和重視智慧財產權等，但網路資訊紛陳，青少兒瀏覽訊息仍傾向被動接受，較少主動反思、查證等，可說「知易行難」。

黃葳威表示，青少兒接受網路資訊以短影音等為大宗，影音等推送又受制於大數據，青少兒持續處在被動狀態，缺乏反思、也不易跳脫同溫層，恐不易理解事件的來龍去脈也缺乏不同觀點的激盪。因此呼籲，面對資訊時不應處在被動接受的地位，而是應更有行動力。

立委邱志偉則表示，青少兒接受的網路資訊多傾向即時感官類，如流行音樂、影視等，但對於檢索深度資訊的興趣卻不高。年輕世代應將科技當作培養競爭力的工具，而非吸收片面甚至偏差的資訊。

對此，教育部資科司專門委員鄭凱仁表示，教育部近期已發布教學指引3.0版，提供數位工具、生成式AI進展和應用原則，也納入討論使用風險等，並為教師提供數位素養增能課程和安全法規倫理等。

調查針對全台共計110所大學、國中小在學學生，發出9000份問卷，有效問卷8465份，回收率94%。