金石堂公布風雲榜、十大好書 蔡康永、董成瑜、楊士毅獲選風雲人物

金石堂今天公布第40屆「年度風雲人物」暨「十大影響力好書」年度大賞。「年度風雲作家」為蔡康永、「年度風雲出版人」為董成瑜。「年度星勢力作家」為楊士毅。

金石堂說，橫跨主持與寫作領域，蔡康永憑藉暢銷新作《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》，再度引發廣大關注。他以溫暖而實用的方式剖析人生課題，將情商智慧化為貼近日常的生活指南，深刻影響無數讀者，既啟發心靈，也溫暖生命。

而鏡文學總經理董成瑜，金石堂說，董成瑜以前瞻性的IP概念為台灣文學創作者搭建通往國際舞台的橋梁。她成功將小說、劇本等版權拓展至全球市場，整合內容產業鏈，讓更多台灣原創故事在國際間發光發熱，成為台灣文學內容產業的關鍵推手。

剪紙藝術家楊士毅在國際舞台上，為台灣剪紙藝術注入新生命，更跨界寫作出版《沒有門檻的幸福》一書，以溫暖的筆觸傳遞幸福與正向能量，深受讀者喜愛。

十大影響力好書包括：《第六十七隻穿山甲》陳思宏以溫柔卻深刻的筆觸，帶領讀者面對生命的無常，並在傷痛中尋得身心的安放之處。《黃色臉孔》匡靈秀則以敏銳的視角揭示身份與創作間的矛盾，深入探討創作倫理與社會壓力。《Stay True保持真誠》徐華透過青春時代的真實記錄，刻畫友情、成長與身份認同的交織，觸動無數讀者內心深處。而杉井光的《世界上最透明的故事》融合懸疑與人性描寫，為紙本書籍的魅力致上深情禮讚。

《不當世界的局外人》網紅Podcaster敏迪以接地氣且易懂的方式，清晰解析國際新聞脈絡，幫助讀者提升國際視野與判斷力。戴倫．艾塞默魯與賽門．強森的《權力與進步》則深刻揭示AI時代科技進步如何兼顧社會平等的未來藍圖。《隱性潛能》亞當．格蘭特深入探索個人潛能與成長的價值，突破自我限制，並強調後天培養，激勵讀者發掘人生的熱情與意義。巴奈與徐璐《巴奈回家》則關注台灣原住民族權益，喚起讀者對多元族群價值的重視，並深刻反思傳承的重要性。

健康領域方面，《更新粒線體，根治慢性病》陳俊旭醫生專業知識與建議，為讀者提供逆轉疾病的健康生活觀念，不僅為醫學研究帶來新視野，也提升了公眾對健康的認識與重視。而鄭秋豫的《你忘了全世界，但我記得你》則感人地記錄了失智症患者與照顧者的故事，喚起對生命的珍惜。