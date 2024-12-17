公幼2歲專班助家長托育 8年累積增設1160班

現代社會多是雙薪家庭，家長對2歲子女的托育需求大增，教育部近年補助公共化幼兒園設置「2歲專班」，民國106年至今累積增設了1160班。

教育部今天發布新聞稿，為服膺家長對政府滿足2歲子女托育需求的迫切期待，近年持續盤點供應量不足地區進行增班。具體措施包括規定新建的公共化幼兒園都要設置2歲專班；鼓勵公幼運用現有空間增設；以及讓招生有餘裕的公幼，轉型設置2歲專班。

2歲專班需要特別的環境規劃，以桃園市立龍潭幼兒園為例，設置了洗滌台、配膳料理空間、沖泡奶粉的飲水機及相關管線配置，營造家庭的溫暖感，有利教師掌握幼兒動向，並透過每日的例行性活動，讓幼兒在日常作息中學習生活自理及口語表達。

彰化縣頂番國小附幼則是在教室內增設廁所，協助幼兒建立良好的衛生習慣，同時改善及增設相關設施設備如配膳台及洗滌水槽等，營造舒適的學習環境，讓幼兒喜歡上學。

教育部表示，將持續受理公立幼兒園申請充實、改善環境設施設備經費，與縣市政府共同營造優質的學習環境。