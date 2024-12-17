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科技業憂教授薪水難育才

聯合報／ 記者李芯／台北報導

賴清德總統昨在全國科學技術會議上指出，明年科技預算將增加七十七億元。但鈺創科技創辦人兼董事長盧超群說，明年增幅僅三・五％，呼籲未來五年應以年增十％為目標。此外，現在大學教授薪水低，科技領域學生也不念博士，他擔心沒有好的教授就無法做AI、半導體

盧超群預期，明年整體半導體產業成長審慎樂觀，但憂心現在科技領域大學教授的薪水無法支持科技人才培育，更因教授拿的薪水不多，學生不念博士。沒有好的教授就無法做AI、半導體，他也感到慚愧，科技業薪水不斷增加，卻無法幫忙教授。

針對教授薪資問題，群創光電總經理楊柱祥說，若科技預算不足，廠商也願出力，但希望有相對誘因，例如投資各校研發可租稅減免。

國科會政務副主委陳炳宇說，會再和主委吳誠文討論，希望可以多多爭取科技預算的成長。

半導體 大學教授 薪水

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