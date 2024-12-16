老師易生病？她驚覺開學後感冒不斷 同業共鳴：國小是病毒窟

進入職場後，生病會變成一件很麻煩的事。近日有一位網友發文，表示自己當老師之後似乎常常感冒，好奇有沒有人情況相同。

原PO在Dcard發文，稱自己當老師後，不是在感冒就是在感冒的路上。她表示自己目前是一名國小代理老師，入職第一年，因為沒經驗也沒有教育相關的學經歷，有時會手忙腳亂、壓力山大。幸好導師、同事、小孩、家長都很好，因此目前「一切都算在掌控範圍內」，所以一直感冒應該不是因為工作繁重。

原PO並不認為自己抵抗力差，大學期間生病次數不超過三次，但從開學到現在幾個月而已，她就感冒了5、6次。原PO好奇有沒有人也有相同的困擾，同時她也向網友請教，感冒到燒聲幾乎沒辦法講話時，該如何安排課程？

有許多網友表示做老師真的常常生病，「目前正在實習，除了上課口罩都戴著，感冒幾乎沒停過」、「實習老師，8月活蹦亂跳，開學後每個星期都去看醫生」、「我當老師之後，身體健康開始走下坡，鼻竇炎一年可以復發好幾次」。

有網友認為這是因為小朋友的衛生觀念較弱，「國小真的是病毒窟，有的小孩衛生習慣真的令人不敢恭維。洗手步驟教到爛，沒盯著看的時候只沖手指前端，有的更只有開水龍頭裝裝樣子」、「自從看過小朋友邊寫字邊打噴嚏在作業本上，然後作業又拿來交給我，現在我連改作業口罩都不敢拿下來了」、「國小生們的衛生習慣真的是不敢恭維，身邊都備一大罐酒精」。

至於生病時如何安排課程，也有過來人分享經驗，「基本上感冒沒聲音或一直咳嗽就是放影片、因材網等這種偏自學的方式，不然硬上課學生也聽不懂，對自己的喉嚨也不好」、「課程安排的部分就轉靜態，多找一些課程相關影片給他們看」、「我之前真的感冒到失聲一週，是完全沒聲音，第一天我用google語音告知學生與家長，然後太臨時找不到代課就排考試，代課找到後請病假」。

也有人建議原PO準備麥克風，「如果只是一點沙啞就看用麥克風、小蜜蜂，我自己手提音響跟小蜜蜂都有準備」、「小蜜蜂買了兩個，充電輪流使用」。