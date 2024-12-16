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活化私校退場校地新例 首府大學將成文化部典藏中心

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立院教院委員會今審文化部預算。記者陳宛茜／攝影
立院教院委員會今審文化部預算。記者陳宛茜／攝影

文化部規劃運用台南首府大學的退場校地興建聯合典藏中心，典藏台史博、史前博物館等文物，計畫總經費十億，編列一億預算做先期規劃。立院教院委員會今審文化部預算，立委柯志恩質疑，此一計畫自償率僅8.02%，文化部應設法增進營運績效，否則會增加政府財政負擔，提案全數凍結。等文化部提出使用效益與營運策略的完整評估，經同意後再解凍。最後決定與其他案併凍3千萬，送書面報告後再解凍。

此一計畫總經費10億元，預計運用位於台南市首府大學退場校地致宏樓及致勤樓等2棟校舍，樓地板面積合計約9200坪，設置聯合典藏中心。提供開放及可視性庫房及修復空間、發展博物館典藏修復技術實務及館務交流。後續土地租金等事宜，則等先期規畫初步成果完成後再洽台南市政府研商。

柯志恩表示，台南首府大學的退場校地如何運用變來變去，之前本來是說要讓保二總隊進駐，之後又變成典藏中心；退場校地隨便被拿來使用，實在太粗糙了。加上行政院尚未通過公建計畫，她認為博物館的典藏很重要，但必須先提完整規劃。

文化部次長王時思表示，首府大學整建計畫雖然還有待行政院核定，但土地變更計畫已經通過，文化部確定會進駐。她表示，史前博物館與台史博都需要典藏空間，藝術銀行的典藏品也會進駐。

博物館 文化部 校地

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