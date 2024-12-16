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多元措施助開放文件格式流通 教部獲推動典範獎

中央社／ 台北16日電

教育部積極推動開放文件格式（ODF）作為政府文件的標準格式，透過多元措施鼓勵ODF格式流通與應用，以推廣軟體平權理念，獲行政院頒發「ODF推動典範獎」。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部配合行政院積極推動開放文件格式（ODF）作為政府文件的標準格式，涵蓋教育部、部屬機關、部屬機構、大專校院及國教署所屬國立學校的行政文件，並榮獲行政院「ODF推動典範獎」，表彰在推動ODF格式應用方面的卓越貢獻。

教育部說明，推動措施包括提供ODF格式的招標文件、強化電子公文ODF附件管理、健全網站可編輯檔案ODF格式下載、機關資訊系統對ODF格式的支援等，以推動ODF格式的流通，並持續辦理各類推廣活動，推廣教師用ODF格式製作教材，鼓勵學生提交ODF格式作業，並於課程中納入ODF推動理念等相關議題。

為進一步推動校園文件開放格式，增進大專的相關運用，教育部持續宣導教師運用ODF格式作為教學工具，並鼓勵學生以ODF格式提交作業；同時舉辦「大專校院ODF-CNS15251競賽」，邀請大專教師參加，包括在課程中推動ODF格式的成效。

東海大學資訊工程系終身特聘教授楊朝棟積極鼓勵學生以ODF格式繳交作業為主要推動方向，並設立ODF課程培訓，分享課程資源，引導學生自學，並提供雲端軟體平台，方便師生使用，獲得113年「大專校院ODF-CNS15251競賽」第1名。

教育部提到，將持續推動行政院「政府文件標準格式（ODF-CNS15251）實施計畫」，致力於促進政府機關、學校間文件的流通及網站提供ODF格式文件的應用與流通，以推廣軟體平權理念，並扎根於日常教學和行政運作中。

教育部 文件 格式

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