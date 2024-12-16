【專家之眼】教改30年 為何壓力未減？

教改30年了，最近10位長期關注教改問題的大學教授與高中老師，共同獨立出版《台灣教改三十年總體檢》，為未來教改提出建議。薛承泰教授也在聯合報民意論壇提出了兩個發人深省的根本問題：學生和家長壓力未減輕，大學競爭力也未提升，為什麼？

第一個問題，或許就是教改理想不可能實現的癥結點。歐美的家長壓力沒有我們大，與其說是教育制度使然，不如說是因為我國的家長比他們更重視教育。舉例來說，德國教育早在十歲就分流，進入高教與技職體系的比例約為1：9，當地家長們多半認命接受，可是台灣家長卻會想方設法幫孩子爭取1／10的就讀高校機會。可見但凡「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念沒有改變，不管到什麼地方求學，壓力永遠存在。

教改卻誤把聯考與明星學校當成壓力的主要來源，以為只要廢除聯考，消滅明星高中，壓力就減輕了。經過30年的改革，一試定終身的聯考，逐漸演變為「多元入學」，而申請入學前應提的備審資料也制度化，改成各學期都要上傳的「學習歷程檔案」。民間怨聲載道，直呼天天都在聯考，壓力不減反增，多元入學更被譏為「多錢入學」，因為花樣增加了，望子成龍的父母們，這個補習，那個找代辦，忙得不亦樂乎。

至於消滅明星高中，出發點就不正。高中之所以成為明星，是因為人家辦學優，多年經營出了好口碑，刺激學子們奮發向上，希望進好學校提升自己。教育部卯足全力推均質化、社區化，就為了把好學校變差，豈不荒唐？所幸明星高中終究沒有消滅，證明了求好之心不會隨著制度的改變而輕易退卻。

第二個關於大學競爭力下降的問題，又與第一個問題有千絲萬縷的關係。廣設高中大學的政策，原本也是為了減輕升學壓力，既然人人搶著擠大學窄門，那麼如果人人有大學讀，大學之門寬得沒邊了，是不是壓力就消失了？

事實證明，大學再多，學子們還是想往好學校擠，升學壓力依舊存在。糟糕的是，如今大學供過於求，資源分散，拖垮了優質學校的競爭力，另一頭卻又因為少子化，衍生了私校招生不足而不得不退場的無數頭痛問題。

多年前就有學者指出，教改的「快樂學習」口號十分荒謬，學習哪有不痛苦的？或許這個口號的本意，是希望教學內容與方式能引起學生興趣，學習得很開心吧？可是有些教材卻朝向「玩樂學習」編寫而膚淺化，導致基礎薄弱。就像不少人把「處罰」與「體罰」混為一談，學生犯錯，如果老師連處罰都不行，難道要等以後犯罪入獄再說嗎？

平心而論，教改並非一無是處，譬如引進了人本思想，又譬如學生選填志願有更多彈性等等。支持教改與質疑教改的陣營，與其站在非黑即白的對立面，不如坐下來好好談談，設法調整一些矯枉過正的政策。