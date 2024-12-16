聯合盃作文總決賽 兩岸星馬同題競試

第18屆聯合盃作文大賽總決賽昨在台灣北中南4地，及中國大陸、新加坡、馬來西亞同步展開，單是國內就有近3千名考生爭取6組首獎，不少家長陪同孩子應試，得獎名單明年1月14日在聯合報教育服務官網「聯合學苑」公布。

另外，第18屆聯合盃作文大賽新北區賽昨辦頒獎典禮，6509名學生報名，210人獲獎。聯合報內容長范凌嘉說，新北不僅是全國最大賽區，也是決賽常勝軍，今年從考生自身經驗出發，提升寫作能力，培養學生終身受用的技能。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，今年聯合盃台灣參賽人數達2.6萬多人，經初賽決選，昨共2895名學生參加總決賽，在台北開南中學、台中明德中學、台南長榮中學、金門金城國中4地同步登場。

她也說，今年聯合盃大陸賽區有上海、武漢、江蘇、泉州、山東共5個考場，新加坡、馬來西亞也有考場，昨天與台灣考場同題競試。

中部昨在明德中學登場，818人爭取6組首獎。南投延和國中16人晉入決賽，昨包遊覽車，由教師陪同參賽。

南區場昨有近400名學生競逐，有家長看到題目，認為是素養題，活潑又有趣。