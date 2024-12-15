台南教產包場看電影 老師：看到學生慢慢改變一切辛苦值得

台南市教育產業工會與教師會為慰勞教師們1年來的辛苦，今天在新光影城包場，邀請會員看電影「我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密」，共有近300位教師來觀賞。面對環境的改變，教育現場雖有老師心灰意冷，但也有老師戲後分享，「看到學生慢慢改變，一切辛苦都值得。」

「我的老師-首部曲：燈塔水母的秘密」由導演林樹橋率領「我的這一班」團隊製作，延續他28年的青少年教育劇經驗，內容一貫的貼近現今教育現場。電影以一位視教育為志業的老師為故事核心，刻畫現今社會裡教育服務業化、親師生關係疏離對立化，以及教育第一線工作者熱情日漸衰退的現象。

南市教育產業工會理事長陳葦芸致詞時表示，在此校園爭訟不斷、親師生喪失互信互重的時候，感謝林樹橋藉著這部電影來表達對教育的關懷，並喚起社會對教師的尊重。就如同劇中方岑所飾演的校長所言，「在孩子人生的道路上，老師是『擺渡者』，是『指引者』，就好像是一支支的大傘，提供給孩子必要的的庇護所，如果有一天，連這樣的庇護傘都沒有辦法張開，那這些未成年的孩子要如何面對前面的暴風雨呢？」

陳葦芸說，現在老師的教學工作內容與所承擔的責任，較20多年前沉重許多，所面臨的法規複雜嚴苛，而社會對教師的期待也相對提高；加上偶有不適任教師在媒體的渲染下，讓社會漸漸對教師這個職業失去尊重與信任，教師面對的是責任加重，尊重減少的社會氛圍。

希望藉著這部以學校為拍攝場域、關心師道為主軸的電影，開啟社會與校園的對話，讓更多人了解現今教育現場所面臨的問題，以及教師所面對的困境，進而共同思考改變的可能。

陳葦芸表示，林樹橋的製作團隊在劇本編寫前曾訪問將近百位教育工作者，也曾在一年前訪問台南的老師，有不少老師對於大環境的不友善感到心灰意冷，想逃離學校，甚至懷疑如此堅持教育的自己是不是傻子？但也有多位老師直言，「只要有一名孩子因為我的堅持而變得更好，那麼所有的努力就是值得的。」他們還是堅持在教育現場守護著學生。

希望藉著這部電影鼓勵老師們，喚起老師們教學的初衷與熱忱，也希望社會能了解到現今教師工作的複雜性與高風險性，能更體諒教育工作者的辛勞，了解老師也是有血有肉、有喜怒哀樂的平凡人，在自己竭盡心力引導孩子、陪伴孩子時，更需要社會的支持與肯定。

老師在看完電影後分享，自己也曾遇到需要幫助的學生，載學生到學校、晚上因為處理學生的事兒和家長通電話到很晚；也曾半夜接到學生電話，在電話中安撫學生情緒。但當他們看到學生慢慢改變後，覺得一切辛苦都是值得的。

南教產希望能藉由電影的傳播力量，從不同的角度來看到老師、家長、學生各自的問題，重新串接起校園親、師、生良善的溝通橋梁，共同營造師、生皆友善的校園文化。