第18屆聯合盃作文賽新北市區賽頒獎 鼓勵得獎學生持續探索世界

第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，新北市副市長劉和然與聯合報內容長范凌嘉到場頒獎。

從國小到高中職共有6509名學生報名，人數全國居冠。今年命題主軸從考生自身經驗衍生，國小中年級組以「當我離家外宿時」假設情境，分享心情與感受；高年級組則以「大掃除記」，結合節慶與家人間的協力合作經驗描述想法；國中七年級組以「這件事，急不得」命題，展現思辨力；八年級組「個人專屬的早自習」要求學生能夠判斷事物次序並合理安排；九年級生「按下我的暫停鍵」，在時間夾層思考人生；高中職組探討以「為正義發聲」探討是非善惡的觀念，讓學子提出作法、省思與感受。鼓勵得獎學生用想像力與創造力持續探索世界，並代表新北繼續在全國賽中爭取佳績。 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，新北市副市長劉和然（中）出席致詞並頒獎。記者余承翰／攝影 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，新北市副市長劉和然出席致詞。記者余承翰／攝影 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，聯合報內容長范凌嘉出席致詞。記者余承翰／攝影 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，聯合報內容長范凌嘉（中）出席致詞並頒獎。記者余承翰／攝影 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，聯合報內容長范凌嘉（中）出席致詞並頒獎。記者余承翰／攝影 第18屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽頒獎典禮今天在新北市政府舉行，出席嘉賓與獲獎同學一同合影。記者余承翰／攝影