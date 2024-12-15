結束50年鐵腕統治 慈濟盼陪同敘利亞難民重返故土

日前反抗軍在12天的反擊下，敘利亞近50年鐵腕統治的阿薩德家族迅速垮台，敘利亞人民迎來歷史性的時刻，超過千萬的戰爭難民也終於盼來回歸故土的曙光。曾因戰爭顛沛流離至鄰國土耳其的敘利亞人透過慈濟基金會的協助，完成學業及生活的改變，慈濟也盼望能陪同敘利亞難民重回納最熟悉的故土。

慈濟「滿納海國際學校」創辦即將屆滿10周年，滿納海學童們結合「靜思語」和「古蘭經」的諺語精神，創作出53幅充滿童趣與希望的畫作，2024年12月15日於台北關渡靜思堂舉行「沙漠湧泉．El Menahil滿納海學校．靜思語特展開幕典禮」，為畫展揭開序幕。

今天有3位來自土耳其的敘利亞難民朋友接受聯合報專訪，賽伊和·穆斯塔法Seyhan Mustafa表示，2012年10歲時，與父母、兄弟姊妹一家五口逃亡到土耳其，當時的生活非常辛苦，尤其學業被迫中止，土耳其的學校也因為自己難民的身分而不允許註冊入學，然而所有孩子都應該享有教育和無憂童年的權利。

賽伊和說，後來認識慈濟基金會，在滿納海國際學校的支持下，於2020年考上土耳其貝魯尼大學護理學系，小時候自己需要別人的幫助，進入護理系後希望能成為幫助他人的人，尤其是孩子。

凱門·哈提布Kamil Hatib說，敘利亞是擁有悠久歷史的國家，近50年國家陷入悲慘的命運之中，2011年的革命浪潮後，政府對非我類者採取殘酷的殺戮，戰爭之後成為難民，2014年4月帶著一家六口逃亡至土耳其，身心俱疲之際遇見了慈濟，後來開始在滿納海國際學校工作，兒子也獲得慈濟助學金補助開始接受教育，「難民不該是難民，而是曾經擁有尊嚴的人，慈濟就像是久旱逢甘霖的雨水。」

值得注意的是，凱門的二兒子雲漢·哈提布2023年在土耳其完成高中學業後，取得慈濟基金會前往台灣讀書的獎學金資格，目前正在慈濟大學學習中文。

原本在敘利亞阿勒頗大學擔任歷史教授的阿克夫·拉瓦爾KEREM TAHİROĞLU，2012年居住的村莊遭到攻擊，年輕人無故被捕後一律處決，自己也在處刑行列中，後來軍隊決定放走了阿克夫。他說，戰爭帶來人性的毀滅，但在滿納海的時候就像一棵樹重新擁有了樹根，也重新生長了起來。「最好的教育就是從過去經驗獲得，這也是自己對世界的期許。」

土耳其慈濟志工胡光中說，從來沒有想到敘利亞數十年的戰爭可以告一段落，流亡在外的敘利亞百姓都希望能回到故土，雖然大家對過渡政府等組建都還沒有底，但慈濟會繼續陪伴他們走往回家的路，「昨天你們是難民，今天你們是敘利亞人了」。