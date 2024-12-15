班班喝鮮奶像「防空警報」？ 老師問：鮮奶之亂何時停

「班班喝鮮奶」政策上路後引發不少爭議，高雄市一名國小老師形容鮮奶車到校就像發布「防空警報」，老師手上工作被迫中斷趕著分裝鮮奶，學生下課不敢「輕舉妄動」，預防隨時要回班級喝鮮奶，學生就說「下學期不想再喝鮮奶」。

岡山國小老師林晉如在臉書發文描述，當鮮奶車抵達學校時，老師們原本在辦公室討論運動會事宜，一下子，突然防空警報，不管正在討論什麼，正在做什麼，全部中斷，所有人從各辦公室迅速出動。

林晉如說，學校喝了30幾次鮮奶，鮮奶車每天來的時間不一樣，最早是7點50，最晚是11點多，每天的不確定性讓老師辦公被迫中斷分裝鮮奶；學生下課不敢「輕舉妄動」，全體都要認真聽有無廣播。也曾「下課一半」鮮奶送來了，趕緊請學生去找出去玩的學生回來喝鮮奶。

林晉如問學生，下學期還想不想喝鮮奶，沒想到大家都說不要。她分析，學生最反彈的是，他們寶貴的下課時間被占用，天天不同時間送鮮奶，除了擾亂生活秩序，更是耗弱心神。

林也提及，目前學校喝了30幾次鮮奶，不知為何，鮮奶送來一直沒有規律，除了影響師生情緒，又佔用原本辦公時間，更是引起得焦慮和不安；這個月底，44次的額度應該可以全部喝完，期待解脫日。

其他老師在林晉如發文後回應說，他們學校都是喝保久乳，沒有喝鮮奶；也有老師說「我們很怕孩子請假，每天都要標註幾瓶，因為幼幼班孩子不可能在學校喝完，只能家長接時拿給他們….鮮奶亂何時停啊」。