葉丙成：台生缺非結構學習能力 盼培養自主學習

教育部政務次長葉丙成今天表示，台灣學生欠缺非結構式學習和展現自身價值的能力，108課綱和學習歷程就是希望學生不要被分數綁架，培養自主學習能力成為一輩子的禮物。

台灣大學師資培育中心、台灣大學社會系今天舉行作伙談學習歷程檔案研討會，邀請教育部政務次長葉丙成分享「學習歷程檔案的why&how」。

葉丙成提到，根據牛津大學2013年發表的研究，未來20年有47%現有工作會消失，因此未來20年沒有穩定這件事，現有工作不斷消失、新工作不斷出現；如果要讓學生跟得上時代，就是培養自主學習這個關鍵能力，108課綱致力培養學生成為終身學習者，希望讓自主學習能力成為學生一輩子的禮物。

「補全科會破壞孩子的自主學習能力。」葉丙成提到，他不反對學生針對弱勢科目補習，但如果都補全科，根本沒有時間探索世界，也失去自主學習能力，只會依賴別人幫忙整理好講義，上了大學後，就可能遭遇學習困難。

葉丙成認為，面對不斷出現的新知識，自己蒐集資料、消化吸收的非結構式學習能力更顯重要，但這也是台灣學生最欠缺的，因此新課綱增加多元選修，就是為了讓學習不被分數或學科綁架，讓學生多方探索並養成非結構式學習能力。

「有效呈現自己努力的過程和成果價值的能力也是台灣學生欠缺的。」葉丙成表示，如果只會默默學習跟做事，卻不懂得展示給別人，這樣不管是申請學校、應徵工作或爭取升職時，都很容易在競爭時被犧牲，展現自身價值能力是需要訓練的，而學習歷程就是很好的方式。

葉丙成建議，學生可從平常開始蒐集素材，即使是零散心得也可以記錄下來，等學期末再整合，如果找補習班操刀，大家學習歷程都長一樣，就很難脫穎而出。瞭解各校系的本質、在意的能力等情報，並以此製作學習歷程，展示自身獨特性，才能成為科系想要的人才。