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批108課綱惡化教改 學者籲監管

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
專家指出，一○八課綱讓教改災難持續惡化，「自主學習」讓學生變成無頭蒼蠅，無法找到自己的舞台。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片
專家指出，一○八課綱讓教改災難持續惡化，「自主學習」讓學生變成無頭蒼蠅，無法找到自己的舞台。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片

民間團體教育改革總體檢論壇昨舉行新書發表會，邀請多名學者分享台灣教改卅年來的變化。北一女中教師區桂芝直言，卅年教改是一場無法復原的災難，一○八課綱更讓災難持續惡化，學者則建議，改革若要穩步前進，應設置中央層級的監控機制。

區桂芝指出，「一○八課綱就是卅年教改要滅台的最後一哩路。」號稱以學生為主體，卻使學生於主要科目失去系統化學習；多元學習成亂槍打鳥；選修則逐漸「廢物化」只因考試不考；自主學習變成無頭蒼蠅，圖利少數菁英，卻犧牲絕大多數學子。

台大師培教育中心教授王秀槐指出，如今對教師的改革仍是進行式，第一線教師「有責無力」。現在不少公校教師做三、五年就離職，教學環境惡化、工作和情緒壓力甚巨，都讓老師感嘆不如歸去。

台師大名譽教授吳武典因病未到現場，但由他人代為發表。他表示，卅年來教改可謂雜亂無章甚至愈改愈糟，過程中民粹掛帥且缺乏深思熟慮，導致教改工程成為邊做邊改的豆腐渣工程，失去檢討與監控機制更是問題所在。

吳武典建議，教改若要穩健前進、有所導正，需盡快比照世界主要國家，成立常設、超然且專業的中央層級教育審議委員會，發揮諮詢、審議和評鑑的功能，由中央教審會扮演守門人。

區桂芝 教師 教改 自主學習 課綱

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