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作家簡媜談詩人李商隱直言不諱 不被時代喜愛

中央社／ 台北14日電

唐朝詩人李商隱詩風華美，深受許多人喜愛，不過作家簡媜今天表示，李商隱是個「以情紋身的男人」，卻又遇到什麼情況都直言不諱，無論身處哪個時代都會惹人厭。

簡媜今天在台北金石堂汀州店舉行新書發表會，她近期出版散文集「一個人漫遊，古典森林」，書寫在古典詩中和陶淵明、杜甫、李白、李商隱等詩人相遇的過程。

簡媜說，李商隱生於晚唐，而晚唐是一個混帳年代，在這樣的時代要明哲保身，該講的時候不要講，不該講的時候更不要講，李商隱卻不是，「他該講的時候他一定要講，不該講的時候他更要講，沒人敢講的時候他繼續講，所以飽受霸凌。」

簡媜說李商隱三代孤貧，歷經貧困，當過童工，是個勞碌命，也是個讓人害怕的天才、學霸，他遭嫉妒，遭抹黑，被打壓，衰運，漂泊，事業宮空無，卻又癡情重義。

簡媜表示，偉大的詩人就是一棵神木，在神木面前，驛動的心會安靜下來。他們也活過一般人的人生，他們面對人生的態度，經過千百世代淬鍊下來，卻能為後世帶來啟發。

有人會問數位時代、AI時代為什麼要讀詩，簡媜表示，「我們每個人都有一顆詩心，差別只在你有沒有去讀它，而這些偉大的古典詩詞是先於我們的人生經歷而存在，它關乎滋味、品味與生命的領受及領悟。」

簡媜說，人活著有幾個階段，分別是忍受、領受和領悟。當你有所悟，便不會私藏於內心，你想將自己的感受分享給別人，將你看見的留於世間。

簡媜表示，讀古典作品是一種返祖旅程，找出自己最愛的是哪一個作家，誰能與你心心相印，「我也進入了我的返祖歷程。要如何進入古典詩的世界，有幾個方法，應該以『三生三世』的心念來讀，當作你曾經歷過他們的人生，見證隱藏在詩歌肌理的生命故事。」

人生 簡媜

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