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高雄衛武營讀劇發表會 8校站上表演廳舞台

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
左營國中參加衛武營劇場藝術體驗教育計畫讀劇課程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供。
左營國中參加衛武營劇場藝術體驗教育計畫讀劇課程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供。

衛武營國家藝術文化中心劇場藝術體驗教育計畫，致力將表演藝術帶入校園，昨天舉辦讀劇發表會，教學藝術家引領學生透過劇場探索藝術、認識世界，勇於表達自己。

讀劇發表會歷經12周課程，該計畫在玉山文教基金會大力支持下，已是第10個學期，包含那瑪夏區民權國小、油廠國小、文府國小、美濃國小、鼎金國中、左營國中、高雄女中、瑞祥高中等8所學校，輪番站上衛武營表演廳舞台。

各校在讀劇發表會上充分融入自己的特色，民權國小用原住民族語歌曲讀出「庫索莫與他的長冠八哥」，探討人性價值與成長勇氣；油廠國小在音樂老師帶領下，將日常物件化身為樂器，在打擊節奏中讀出動物時代「牛車」台詞。

左營國中學生選讀全台語「阿媽的公路旅行，第N篇」劇本，挑戰台語流利程度；高雄女中及瑞祥高中是利用108課綱選修課成班，挑選動物、政治以及性別議題劇本，探討同儕間生活經驗，並在讀劇發表會舞台上大聲說出自己最真實的想法。

衛武營2019年起推動劇場藝術教育計畫，108課綱啟動後即推動讀劇課程，至今已走進70個班級，陪伴近1600位學生藉由藝術融入社會議題探討，開啟視野培養美學力，讓更多學生能感受表演藝術魅力。

文府國小參加衛武營劇場藝術體驗教育計畫讀劇課程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
文府國小參加衛武營劇場藝術體驗教育計畫讀劇課程。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

108課綱 劇場 衛武營

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