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北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北一女教師區桂芝表示，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」報系資料照
北一女教師區桂芝表示，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」報系資料照

教育改革總體檢論壇今天召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會，除檢討教改，也一併檢視108課綱。北一女教師區桂芝表示，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」多元學習成亂槍打鳥、選修因考試不考而「廢物化」、自主學習變成無頭蒼蠅，108課綱罔顧德育更罔顧升學現實。

數名關注教改問題的大學教授、高中老師日前共同出版台灣教改三十年總體檢一書，今於台師大舉行新書發表會，檢視30年教改的缺點，並為未來教改提出建議。

北一女國文教師區桂芝表示，30年教改是一場無法復原的災難，108課綱更繼續惡化、擴大災難，「108課綱就是30年教改要滅台的最後一哩路。」以學生為主體，卻使學生失去科目系統化學習；多元學習成亂槍打鳥；選修因考試不考而「廢物化」；自主學習變成無頭蒼蠅式的學習，圖利少數菁英，卻犧牲絕大多數學子。

區桂芝也談到，過去曾在108課綱公聽會上，聽到某高中校長分享如何陪伴女兒做學習歷程檔案，「但這種狀況發生在所有家庭嗎，發生在偏遠家庭嗎？」台下「沒有」聲音此起彼落。

區桂芝表示，108課綱將道德實踐弱化，質疑難道和現在教學現場的恐龍家長、凌辱老師、學生割喉案沒有關係嗎？108課綱為意識形態服務，罔顧德育和升學現實，結果就是教育糜爛。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀則表示，希望召開第九次全國教育國是會議，針對108課綱徹底檢討，並尊重基層教師、家長意見，「全面檢討，不要再打高空。」

教育改革總體檢論壇今天召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會。記者許維寧／攝影
教育改革總體檢論壇今天召開「台灣教改30年總體檢」新書發表會。記者許維寧／攝影

108課綱 區桂芝 教改

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