學者憂教育改革缺乏監控機制 自主學習成無頭蒼蠅

由民間組成的教改論壇今天指出，台灣的教育改革出現許多問題，例如自主學習變成無頭蒼蠅，多元學習形同亂槍打鳥等。學者認為，改革若要穩步前進，應設置中央層級的監控機制。

民間組織「教育改革總體檢論壇」今天在台灣師範大學召開新書發表會，邀請多名學者分享台灣教改30年來的變化。

北一女中教師區桂芝憂心忡忡地說，108課綱是30年教改要「滅台」的最後一哩路。在教育現場有許多災難，「以學生為主體」的口號，使學生失去科目系統化學習；「多元學習」成亂槍打鳥，使必修科目碎片化、淺碟化；「自主學習」則是無頭蒼蠅式的學習，圖利菁英學子，犧牲多數學生。

區桂芝提到，她曾在立法院公聽會上，聽到台北市的校長分享陪伴女兒製作學習歷程檔案的快樂，但這樣的情景不會發生在所有家庭，尤其很難發生在偏遠地區。不只學習資源不平等，老師們更有備不完的課、編寫不完的教材等，但在教育學程中，卻沒有一門課程是教老師們編教材。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，當年廣設高中、大學，造成今日私校退場、教師失業的現狀，更摧毀了原本優良的技職體系，導致技術人才匱乏。而嚴禁能力分班，違反孔子「因材施教」的原則，更使公立學校沒落、私立學校抬頭，教育更加階級化。

佛光大學名譽教授謝大寧表示，教改對文史課綱的調整，背後是一項國族重建的工程，檯面上的自由化只是煙幕。如今新國族建構工程已完成，無論教改其他部分的得失為何，在意識形態領域都已經回不去了。

台灣師範大學名譽教授吳武典事先寫好發言稿，由段心儀代念。他疾呼教改若要穩步前進，有所導正和創新，亟需在中央層級成立常設、超然、專業的教育審議委員會，作為監控機制並扮演「守門人」的角色。