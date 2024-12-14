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台東辦智慧機器人競賽 培育科技新星

中央社／ 台東縣14日電

為培育科技新星，台東縣政府和國立台東大學今天舉辦智慧機器人競賽，共有14所學校35隊參加，透過競賽培養台東未來科技人才。

「2024台東智慧機器人競賽」今、明2天在台東大學台東校區舉行，競賽以「AI驅動未來，創新無極限」為主題，分為PP堡壘防衛戰與九宮格射擊賽兩種模式，吸引來自台東縣14所國中小共35隊報名參賽。

主持開幕的台東縣長饒慶鈴表示，隨著科技迅速發展，AI導向的智慧型系統已成為未來社會關鍵驅動力之一。參與競賽的學生不僅限於學習機器人的基本技術與應用，透過比賽培養成台東未來科技素養的關鍵人才。

饒慶鈴說，縣府積極爭取資源讓孩子有更多元學習機會，感謝高雄扶輪社贊助新台幣300萬元，和台東共同推動STEAM教育，藉由資源運用，透過新生國中、初鹿國中、長濱國中、東海國小、關山國小、池上國中，及今年加入的團隊大王國中、大武國中2所科技育成中心的努力，將智慧科技教育普及至全縣各級學校。

台東縣教育處長蔡美瑤表示，很高興能與台東大學合作共同舉辦智慧機器人競賽。透過競賽，提供學生展現學習成果舞台，促進各校師生交流與合作。將持續推動STEAM教育，培育更多優秀人才。

國立台東大學副校長胡焯淳表示，智慧機器人科技是未來發展趨勢，透過競賽讓更多學生了解機器人技術應用，激發對科技創新的熱情。未來，將持續提供學校STEAM教育資源，打造充滿創意的學習環境。

饒慶鈴

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