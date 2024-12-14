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開啟AI長照時代 立志中學育成中心推動智慧科技

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供
高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供

超高齡化社會浪潮來襲，高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」，探討運用AI智慧互動感測科技，以解決長照產業實際需求，提升照護品質與效率。

根據行政院最新數據，台灣65歲以上人口超過18%，2025年步入超高齡社會，明年每5人就有1人是老年人口，預估超過20%，連帶失智症發病率攀升，全台已超過30萬名失智症患者。

為幫助失智症長者安全生活，這次論壇亮點之一，就是展示一款國內業者自行研發智慧行動感知監測儀，專為住宿型長期照護機構設計的高科技智慧監測設備，融合毫米波調頻連續波雷達技術（FMCW）、物聯網（IoT）與人工智慧算法，24小時全方位健康監測輔助，有效減輕照護人員工作負擔，解決照護人力不足難題。

這項智慧監測儀導入AI技術，能精準識別跌倒、久臥異常、離床，以及翻身提示如跌倒或靜止駐留，同時監測呼吸與心跳及睡眠品質，並可即時捕捉行為異常，依據臨床需求進行智能調整，降低誤報與漏報率。

此外，監測數據即時傳輸與護理站連動，照護人員迅速干預，減少長者徘徊及跌倒風險，降低意外風險，監測儀擁有60GHZ毫米波雷達感測技術，具備高精度感測能力，不受環境因素影響。目前立志中學設立一處199床位住宿式長照機構，將成為AI智慧行動感知輔助監測儀試驗場域。

長期照護機構聯合協會理事長張碧子指出，高齡社會到來，長照產業當前挑戰很多，未來將積極促使長照、科技及照護三方融為一體。

這次論壇也展示長照教育訓練認證線上課程平台，因照服員人力短缺，實體認證課程供不應求，此線上課程平台能加速照服員課程認證速度，進而產出更多照服員人力。

該平台也運用AI學習翻譯技術，提供越南語、菲律賓語、印尼語等多語種課程，透過AI科技協助外籍照護人員提升專業素養，語言無障礙的設計，讓長者享受照護高品質。

高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供
高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供
超高齡化社會浪潮來襲，老後生活品質有靠AI技術提升。圖／立志中學提供
超高齡化社會浪潮來襲，老後生活品質有靠AI技術提升。圖／立志中學提供
高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供
高雄市立志中學育成中心今舉辦「AI智動長照新時代：台灣未來長照政策下的智慧照護與失智症創新應用論壇」。圖／立志中學提供

失智症 照服員 長照

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