北市首創產業新手村見學團 國中生體驗佐臻、納智捷最新技術

科技日新月異，北市教育局今年推出「產業新手村見學團」，帶領國中親師生前進各大科技大學、產業基地參訪，接觸最新的半導體、電動車、無人機等產業，甚至可到納智捷等知名大廠，讓學生提早「職業試探」，選擇技術型高中，未來更能無縫接軌，成為台灣優秀技術人才。

教育局長湯志民說，教育局過往宣導技職教育是以老師、學生為主，如今再延伸，今年首創產業新手村見學團，加入家長角色，讓他們也能夠了解技職教育的系統，也強調「教育工作一定要跟生活、新科技趨勢結合。」

教育局攜手各大企業、科技大學推出產業新手村見學團，產、官、學界共同設計一日體驗遊程，帶領學生與家長至產業基地、學校參訪；首場已於11月9日登場，主題為半導體產業，學員體驗矽晶片與電路板製程等。

今天第2場次是現今應用廣泛的虛實整合技術，親師生參訪台北元宇宙數位科技產業跨域共創基地，佐臻股份有限公司安排AR智慧眼鏡、電子產業工廠實作VR體驗等，下午將參觀龍華科技大學數位內容技術研發中心，體驗3D模型建置與XR內容互動製作。

去年獲鴻海投資的佐臻股份有限公司董事長梁文隆表示，佐臻很願意將20幾年累積的AR技術、軟硬體開放給大家共同使用，因為年輕一代從小成長在數位時代，因此希望提供最好的學習環境與工具，讓孩子未來有更多選擇，而非像他們年代只有唯一選擇。

今與一雙子女來參加的家長分享，因對產業新手村的內容有興趣，加上有助於孩子的未來職涯發展，可給他們一些想法，之後也會報名其他場次多聽多看。

教育局表示，產業新手村反應熱烈，下一站主題為無線通訊、電動車，明年1月4日參觀龍華科技大學5G行動通訊模組測試、調校類產業環境工廠、川升股份有限公司，1月11日則是台灣科技大學華夏校區、納智捷汽車股份有限公司。

教育局強調，將持續洽談新興產業、擴大產業類型，明年3月至12月規畫無人機、綠能、資安等主題，每場次限額30人，即日起至活動前12日線上報名。