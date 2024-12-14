待遇慘兮兮 陳學聖：教育部應保障教學支援老師權益

教育部10月下旬修正公布「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」，將國民中小學「教學支援工作人員」的簡稱，更名為「教學支援老師」。國政基金會教文體育組召集人陳學聖表示，除了更名之外，「教學支援老師」的勞動條件仍有許多待解決的問題，教育部應積極檢討，落實保障這群教育工作者的權益。

根據國民中小學教學支援工作人員聘任辦法，教學支援老師是指具備本土語文、台灣手語、新住民語文、英語文及第二外國語文、藝術、綜合活動及其他學校發展特色或經各主管機關指定科目、領域專長者，以部分時間擔任學校教學支援工作。該辦法亦規範資格審查、教學專業培訓及認證測驗等流程，教學支援老師需經相關程序取得合格證書，再通過公開甄選及教師評審委員會審查，由校長聘任。

陳學聖表示，教學支援老師在學生的學習過程中扮演關鍵角色，對於教育部相關政策的推動，也提供重要助力。然而，目前教學支援老師的勞動條件，卻仍不盡理想。由於採取兼職聘用方式，以鐘點費支給，寒暑假期間無法領取薪資。此外，教學支援老師的專業要求與正式教師十分相近，但卻長期面臨「同工不同酬」的現實困境。

陳學聖說，教學支援老師薪資與勞動條件的差異，凸顯教育部的重視程度不足。教育部雖於民國111年度調高鐘點費，提供每月2千至8千元的交通津貼，但這些措施並未改善實際勞動條件的問題，令人感到遺憾。

陳學聖強調，教學支援老師的付出與貢獻值得更多尊重與肯定，呼籲教育部應重新檢討相關政策，積極改善教學支援老師的權益保障，提供更友善的工作環境與合理待遇，也讓我國整體教育體系更加健全。