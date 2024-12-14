北市教學評量研究中心 導入AI命題

北市20年來逐年檢測全市國小五年級學生九年一貫實施成效，108課綱實施後今年首次應考，市府新創「教學評量研究中心」，未來將導入AI出題，節省老師命題時間，測驗結果出爐後，再依學生不足之處補救教學。市長蔣萬安說，透過數據化與科學化分析，量身定制教學計畫。

教育局2005年首次針對國小六年級學生國語文學力檢測，並於2006年及2009年，陸續增加數學及英語領域抽測，2013年起調整檢測對象，改成從國小五年級學生國文、數學和英語三個科目學力檢測，為提供更專業、更精確的題目與數據，也成立教學評量研究中心，昨天由蔣萬安等人揭牌。

教育局表示，酷課雲推出「酷AI系統」，教師可運用AI生成對抗出題，明年開始會導入學力測驗命題使用，過去都是各自由學校老師組成團隊命題，需耗費較長時間，未來只要設定好試題的學習內容與試題測驗目標，並由老師依據單元特性輸入個別化指令，AI系統便可演算出一套題目，再由命題團隊討論修正，節省教師命題時間，減少負擔。

教學評量研究中心主任、延平國小校長陳清義說，108課綱重點之一就是將生活時事帶入題目當中，北市學力測驗也早在108課綱前就將素養納入評量要點中，未來AI命題導入更多樣本，學生測驗內容更全面，在結果出爐後老師可依每個學生不足處補救教學，若學生學習中遇到困境，也可讓學生至酷AI系統「診斷分析」。

蔣萬安表示，五、六年級學生有銜接到國中階段的學習需求，透過補救教學等措施，確保每位孩子能順利、快樂完成學業，教育的目標不僅是提升學習成效，更要讓孩子在快樂環境中成長，成為未來社會所需的人才。