育民工家改養生村？教育部：退場後校產只能歸公

教育部今天召開退場審議會，決議苗栗縣2所私校走向退場。其中育民工家董事會想將校地改為養生村，但教育部表示，轉型須在專輔期內，退場後校產只能歸公。

教育部退審會今天下午開會，審議3所專案輔導期滿的私校，高雄市的新光高中成功解除專案輔導；苗栗縣的賢德高工、育民工家專輔改善期滿，未獲免除，將於114學年度停止全部招生，並於該學年結束時停辦。

教育部指出，賢德工商財務顯著惡化，且無法清償債務，未獲免除專輔，該校於113學年度已無任何教職員工，也沒有學生。

育民工家也是因為財務問題，於111學年度停止招收新生，到113學年度已無學生，目前剩下專任教師6名、職員7名。

今天傍晚退審會結論出爐後，有媒體報導，育民工家董事會規畫未來將校地轉型為養生村。

教育部晚間告訴中央社記者，育民工家於111年12月5日被列專輔，改善期限2年，學校法人於今年7月30日提報的停辦計畫，有規畫轉型為長照機構。但12月4日改善期滿，仍未能完成改辦，依法須走向停辦和退場。

教育部表示，依退場條例規定，學校法人停辦後2個月內，須報請學校法人主管機關核定解散，解散清算後的剩餘財產，只能捐贈給退場基金、中央機關或公立學校，不動產歸屬所在地縣市，因此董事會無法運用校地規畫養生村。

至於成功解除專輔的新光高中，目前有專任教師11名、兼任教師13名、職員12名，113學年度學生有133名。