北市「教學評量研究中心」導入AI命題 補救教學方向更準確

北市近20年逐年檢測全市國小五年級學生九年一貫實施成效，108課綱實施後，今年10月學生首次應考，將藉測驗數據供教學參考，今年新創「教學評量研究中心」，未來將導入AI出題，讓教學評量研究能夠更加科學化、系統化，提升檢測精準度與有效性。校方也表示，對補救教學可以更加準確。

教育局從2005年首次針對小六生國語文學力檢測，並於2006年及2009年，陸續增加數學及英語領域抽測2013年起調整檢測對象，改成從國小五年級學生國文、數學和英語等三個科目學力檢測，迄今將邁入20年，為提供更專業、更精確的題目與數據，也成立教學評量研究中心，今天舉行揭牌典禮。

市長蔣萬安表示，基本學力檢測經歷了無數階段的演進與發展，將透過數據化與科學化分析依據學生實際需求，量身定製教學計畫，特別是學生在五、六年級至銜接國中階段學習需求，透過補救教學等措施，確保每位孩子能順利、快樂完成學業，教育的目標不僅是提升學習成效，更要讓孩子在快樂的環境中成長，成為未來社會所需的人才。

蔣萬安以親生經驗分享，在空閒時間陪伴孩子一起複習功課、檢視課本，每次幫孩子解題、複習時，都感覺自己回到學生時代，更體會到老師與校長在教育上的不易，而教育局現也推出「酷AI命題系統」，結合實際經驗為教師提供創新的教學與評量工具，也減輕老師負擔。

教育局表示，日前酷課雲推出「酷AI系統」，教師可運用AI生成對抗出題，明年開始會導入學力測驗命題使用，過去都是國英數各自由學校老師組成團隊命題需耗費較長時間，未來只要在後來將試題的學習內容與試題測驗目標設定好，並由老師依據單元特性輸入個別化的指令，AI系統便可演算出一套題目，再由命題團隊討論修正，可以節省教師命題時間，減少負擔。

教學評量研究中心主任、延平國小校長陳清義表示，108課綱重點之一就是要將生活時事帶入題目當中，北市學力測驗也早在108課綱前就將素養納入評量要點中，未來AI命題導入更多樣本，學生測驗內容更加全面，在結果出爐後老師可依據每個學生不足之處進行補救教學，若學生學習中遇到困進，也可以讓學生至酷AI系統做診斷分析。