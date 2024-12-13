「蹲點．台灣」建立世代連結 大學生利用科技傳承社區文化

第15屆「蹲點．台灣」今天（12月13日）舉辦成果發表暨頒獎典禮，共頒發5大獎項肯定學生們的行動，來自20校、30系的大學生們以及全台11個縣市的社區代表齊聚一堂，分享今年的豐碩成果。中華電信基金會林榮賜董事長到場向參與學生及社區表達感謝，今年擔任大賞獎評審的國立政治大學廣播電視學系王亞維教授、關鍵評論網楊士範創辦人、社計行動楊振甫執行長也蒞臨現場，一同肯定中華電信基金會以電信專業結合青年學子的創造力耕耘偏鄉社區，將數位應用融入蹲點服務，協助社區產業發展、縮短城鄉落差，成為推動台灣社區永續的重要助力。

第15屆「蹲點．台灣」共21組大學生（每組2人）參與，於今年暑假，足跡遍布全台11縣市，走進20個社區，發揮自身專長為偏鄉提供多元服務，陪伴社區居民度過精彩暑假。頒獎典禮中頒發網路行銷獎、數位多媒體創作獎、社區紀錄片獎、最佳服務獎，和最大獎「蹲點．台灣 大賞獎」等5大獎項，獎勵用心投入的團隊，其中「大賞獎」獲獎學生與社區代表更暖心互道感謝，氣氛溫馨動人。

本屆學生們觀察到偏鄉人口外流以及數位落差問題，也直接導致在地文化面臨失傳危機，對此，不僅設計創意課程活絡長者身心靈，也教導學童使用手機記錄家鄉故事，建立跨世代溝通、落實社區永續發展。其中，東華大學的林子恩與謝芷芸，在花蓮福音部落帶領當地學童與長輩用手機記錄生活，促進跨世代對話與互動；而在花蓮靜浦部落，來自屏東大學的顏毓萱與陳芊卉則是用影像記錄豐年祭和族人故事，並在各大社群平台上分享傳播，不僅讓外地人認識部落文化，也幫助文化保存與流傳。

此外，學生也帶入行銷思維，藉由數位助力讓地方產業走出社區，逢甲大學的張芳瑜及楊詠馨幫助桃園新屋愛鄉協會完善社群經營、網路商店運作，助社區石滬文化產業的行銷腳步更穩健，而推廣行動還將延伸至後續的畢業專題。臺灣師範大學的陳晉與陽明交通大學的張今菁，為長年照顧在地弱勢學童的台中天恩社區關懷協會建置專屬網頁，傳揚協會故事並推廣協會商品，還進一步讓協會老師學會網頁更新，使協會掌握數位應用能力，未來能持續自主發聲。

中華電信基金會董事長林榮賜表示，中華電信基金會自2006年成立以來，結合中華電信專業與關懷陪伴的理念持續深耕社區，致力縮短城鄉落差。今年中華電信也在各項永續獎項上獲得殊榮，而獲獎便是肯定中華電信與基金會共同透過數位賦能落實社會責任、推動社區發展的作為。未來中華電信也將持續攜手基金會，以優質的數位科技服務，支持社區前進，藉由年輕世代的創造力與數位力促進社會共融。