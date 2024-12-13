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雲林逾半數偏鄉無眼科 他號召前進偏鄉幫孩子配鏡
雲林縣112學年度國小學童視力不良率高達43.44%，雲林縣議員蔡岳儒憂心經濟弱勢或偏鄉學童無法及時治療，恐讓視力惡化，8年前發起「點亮雲林」計畫，協助弱勢學童配鏡，獲北港宗聖扶輪社支持，今再到水林鄉水燦林國小幫62名學童配鏡，找回「靈魂之窗」。
由蔡岳儒發起的點亮雲林計畫，今與台全診所、國際扶輪3470地區及北港宗聖扶輪社攜手，在水燦林國小舉辦學童視力關懷活動，透過專業視力檢查與配鏡，共有62名學生完成配鏡。
蔡岳儒說，雲林縣國小學童約3萬6百多人，裸視視力不良率44.46％，其中90.33%就醫矯正視力，低於全國平均91.68％，顯示仍有少數學童難以就醫矯正視力或配鏡，且雲林縣有13鄉鎮無眼科醫療院所，醫療資源明顯不均，若能盡早協助孩子，就能幫助免於視力惡化。
台全眼科中區營運經理李奇燁表示，學童視力矯正的黃金期為5至12歲，若未適時矯正，每年近視度數會以50至100度遞增，若嚴重至高度近視，容易罹患青光眼等症狀，因此盡早矯正越好。
扶輪社服務計畫主委蔡文瑞表示，點亮雲林計畫推動8年來已為490位學童視力檢查、配鏡195副，讓孩子學習無礙，清楚看見自己的未來，計畫將持續在北港、水林、口湖地區幫助沿海學童視力矯正。
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