深受師生喜愛 PaGamO續與新北教育局簽MOU推數位轉型
PaGamO是相當受新北親師生喜愛的遊戲平台，現已完成點數累積自動化協助自主學習，截至今年11月底止，總點閱量就達370萬次。新北市教育局今天與PaGamO再度簽署合作備忘錄，持續推動教育數位轉型。
教育局長張明文表示，親師生平台連結許多教育資源，PaGamO不但是親師生平台點閱率排行榜霸主，更是學生熱愛的遊戲平台；教育局與PaGamO平台已共同培育109位智慧學習種子教師，舉辦過多場教育電競大賽、Fun寒暑假任務，目前的點數累積自動化更以遊戲化學習方式，協助將學生每日學習行為累積點數，點數可兌換新北與PaGamO聯名的限量禮品，激勵自主學習。
現任教育部次長的PaGamO平台創辦人葉丙成表示，PaGamO平台過去10年跟新北市教育局合作，致力於讓孩子們拿回快樂學習的主動權，看到學生們學習時眼睛發光、全身閃閃發亮，讓大家更有動力堅持下去。
同榮國小老師許旭輝分享，師生互動透過PaGamO可以很不一樣，不但可以帶領孩子參加電競比賽，孩子會更了解團結合作的重要。海山國小老師林君豫分享，完成測驗後，老師和學生都可以直接從後台看到學習數據，掌握學習弱點，學生更可以調整自己的學習速度，教師則達到差異化教學，提升教學專業。
就讀同榮國小的學生蘇暐晴回饋，自己很喜歡PaGamO，用遊戲取代測驗，答對題目非常有成就感，跟同學間也因為討論而更團結。海山國小學生劉承諺認為，玩PaGamO除了讓閱讀更專心，學習成績變更好外，也獲得更多知識。
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