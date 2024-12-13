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嘉商勇奪全國商業類學生技藝競賽金手獎5座 團體成績全國第一

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年度全國商業類學生技藝競賽，國立嘉義高商參加8個職種，榮獲5座金手獎、2座優勝，其中囊括3座全國第2名，團體成績領先各校，全國第一。圖／嘉義高商提供
今年度全國商業類學生技藝競賽，國立嘉義高商參加8個職種，榮獲5座金手獎、2座優勝，其中囊括3座全國第2名，團體成績領先各校，全國第一。圖／嘉義高商提供

今年度全國商業類學生技藝競賽，日前在基隆商工舉行，國立嘉義高商參加8個職種，榮獲5座金手獎、2座優勝，其中囊括3座全國第2名，團體成績領先各校，全國第一。

全國商業類學生技藝競賽共有137所學校參加，計511名選手參賽。嘉商「網頁設計、文書處理、商業簡報」3組，均獲得金手獎全國第2名，電腦繪圖組、程式設計組取得金手獎全國第4名、第5名佳績，另會計資訊組及平面設計組也榮獲2座優勝獎。

其中網頁設計組在鄭秝奾老師指導下，連續3年榮獲全國前3名，獲得創校以來的最好成績。網頁設計組第2名資處科李昱掄、文書處理組第2名資處科黃文祺、與商業簡報組第2名商經科江芸惠等3名同學，取得保送國立科大入學資格。

3位同學獲得國教署推薦，赴海外參訪由教育部全額補助研習期間國外旅費，李昱掄表示，培訓初期，花許多時間學習網頁動畫運用，坦言訓練初期因作品不如預期，壓力難紓解，陷入低潮，常在放學後與同學們去操場打球調適心情，這是支撐自己繼續努力重要動力。

黃文祺說：對電腦領域保持濃厚興趣。訓練過程，解鎖許多新技能，與其他選手交流打氣，更堅定繼續前進動力。江芸惠說，「長達半年訓練，有艱辛也有快樂，但我很享受訓練過程，看到自己一步步成長，非常有成就感。」

嘉義高商 生技

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