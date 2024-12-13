快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義雞肉飯首度列入徵件主題 桃城文學獎今頒獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供

嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。今年以「桃城文學什光紀：獨嘉魔幻日常」為主題，收件數突破600件，創投稿紀錄新高，共36件脫穎而出。市長黃敏惠與聯經總編王聰威、評審黃銘彰、鄭順聰及盧怡安頒發得獎者獎座，與來賓及文學愛好者見證榮耀時刻。

桃城文學獎多年深耕，培育許多優秀創作者持續累積創作能量。值得一提的是，曾拿下會考狀元的學生蘇芷圓以作品「不在他鄉」奪得小品文組首獎殊榮，小品文組第2名作品「過濾〉由今年獲全國文學大獎雙首獎的劉子新獲得，讓桃城文學充滿青春與自由創作生命力；去年獲小品文組第2名的洪揚凱，今年以「返鄉」獲得短篇小說組優選佳績。

頒獎典禮人文薈萃，包含在地作家、知名作家與各界貴賓，本屆評審委員代表黃銘彰、鄭順聰、盧怡安，擔任各文類頒獎人，典禮邀請「嘉頌重奏團--薩有其豎」擔任開場演出嘉賓，帶來精彩曲目。

今年徵件首度新增「獨嘉隨筆」文類，以「嘉義雞肉飯」作為年度主題，鼓勵創作者從日常經驗汲取靈感，將嘉義獨特飲食文化以細膩文字呈現，另5文類: 短篇小說（55件）、華語現代詩 (195件)、台語現代詩 (68件)、散文 (92件)、小品文 (96件)，收件數達680件，突破歷年紀錄。

黃敏惠說，320年前諸羅建城，嘉市這座被稱為「桃城」文化之都，蘊含豐富自然資源與百年人文匯聚，獨特日常光景和充沛藝文氣息，培育許多作家、畫家等傑出人才，是台灣不可或缺的「人文森林」。在桃城，文學不僅是靈感的載體，更是時光的見證者，透過創作者的視角，讓所有人再次感受令人讚嘆的嘉義之美。

嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。圖／嘉市府提供

嘉義 文學 文組

延伸閱讀

嘉市府與文策院簽合作意向書 擴大文化影響力

諸羅山盃少棒／職棒球員吳明鴻代言 世界冠軍中華隊員名單曝

全國總舖師大賽冠軍嘉市辦感恩餐會 現場如電影「總舖師」上演

中央力挺嘉義KANO文化 國營企業將贊助嘉義大學棒球隊

相關新聞

深受師生喜愛 PaGamO續與新北教育局簽MOU推數位轉型

PaGamO是相當受新北親師生喜愛的遊戲平台，現已完成點數累積自動化協助自主學習，截至今年11月底止，總點閱量就達370...

救招生！強恕高中將改制「新民國際中學」 校方盼114學年可用新校名

擁有百年歷史的台北市私立強恕中學與私立新民國小雙方董事會達成協議，未來將改制為「新民國際中學」打造從國小到高中完整學制，...

嘉商勇奪全國商業類學生技藝競賽金手獎5座 團體成績全國第一

今年度全國商業類學生技藝競賽，日前在基隆商工舉行，國立嘉義高商參加8個職種，榮獲5座金手獎、2座優勝，其中囊括3座全國第...

嘉義雞肉飯首度列入徵件主題 桃城文學獎今頒獎

嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。今年以「桃城文學什光紀：獨嘉魔幻日常」為主題，收件數...

吉慶有餘、迎接新年 蒙藏中心「年年有餘系列」今開展

文化部蒙藏文化中心即日起在蒙藏文化館展出「年年有餘系列展」，展出與吉祥文物主題有關的陶藝、刺繡、金工及複合媒材創作藝術品...

科林研發攜手國家圖書館 共同推動雙語閱讀計畫

半導體製造及服務業者Lam Research科林研發與國家圖書館共同推廣一系列中英雙語閱讀素養計畫，本月活動標誌著雙方合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。