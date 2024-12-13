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嘉義雞肉飯首度列入徵件主題 桃城文學獎今頒獎
嘉義年度文學盛事第15屆桃城文學獎頒獎典禮，上午在嘉市立博物館舉行。今年以「桃城文學什光紀：獨嘉魔幻日常」為主題，收件數突破600件，創投稿紀錄新高，共36件脫穎而出。市長黃敏惠與聯經總編王聰威、評審黃銘彰、鄭順聰及盧怡安頒發得獎者獎座，與來賓及文學愛好者見證榮耀時刻。
桃城文學獎多年深耕，培育許多優秀創作者持續累積創作能量。值得一提的是，曾拿下會考狀元的學生蘇芷圓以作品「不在他鄉」奪得小品文組首獎殊榮，小品文組第2名作品「過濾〉由今年獲全國文學大獎雙首獎的劉子新獲得，讓桃城文學充滿青春與自由創作生命力；去年獲小品文組第2名的洪揚凱，今年以「返鄉」獲得短篇小說組優選佳績。
頒獎典禮人文薈萃，包含在地作家、知名作家與各界貴賓，本屆評審委員代表黃銘彰、鄭順聰、盧怡安，擔任各文類頒獎人，典禮邀請「嘉頌重奏團--薩有其豎」擔任開場演出嘉賓，帶來精彩曲目。
今年徵件首度新增「獨嘉隨筆」文類，以「嘉義雞肉飯」作為年度主題，鼓勵創作者從日常經驗汲取靈感，將嘉義獨特飲食文化以細膩文字呈現，另5文類: 短篇小說（55件）、華語現代詩 (195件)、台語現代詩 (68件)、散文 (92件)、小品文 (96件)，收件數達680件，突破歷年紀錄。
黃敏惠說，320年前諸羅建城，嘉市這座被稱為「桃城」文化之都，蘊含豐富自然資源與百年人文匯聚，獨特日常光景和充沛藝文氣息，培育許多作家、畫家等傑出人才，是台灣不可或缺的「人文森林」。在桃城，文學不僅是靈感的載體，更是時光的見證者，透過創作者的視角，讓所有人再次感受令人讚嘆的嘉義之美。
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