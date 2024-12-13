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吉慶有餘、迎接新年 蒙藏中心「年年有餘系列」今開展

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部長李遠（前）欣賞「年年有餘系列」展覽。記者張博瑞／攝影
文化部長李遠（前）欣賞「年年有餘系列」展覽。記者張博瑞／攝影

文化部蒙藏文化中心即日起在蒙藏文化館展出「年年有餘系列展」，展出與吉祥文物主題有關的陶藝、刺繡、金工及複合媒材創作藝術品，展覽更結合蒙藏文化具有吉祥紋飾的八吉祥、祥獸圖紋等工藝品、宗教法器、生活器用與家具。蒙藏中心表示，透過此展要與民眾一同迎接吉慶有餘，嶄新的一年。

「年年有餘系列展」以「拈花微笑－連寶猜陶藝創作展」、「幸福藝饗－粘碧華藝術創作與收藏展」及「蒙藏吉祥文物」3大主題單元為展區。蒙藏中心今舉辦開幕記者會，藝術家連寶猜及粘碧華更親自出席、分享創作理念，文化部長李遠、文化部前部長洪孟啟、蒙藏文化中心主任高玉珍、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參也都是座上賓。

李遠說，自己經常到音樂展演空間聽蒙古馬頭琴表演療癒身心，也在收藏家中觀賞許多西藏文物，近期他也閱讀包含徐振輔的《馴羊記》、鍾文音的《別送》等兩本小說，分別描述了作家、藝術家在西藏追尋人生的歷程，十分動容。台灣最可貴的地方是對文化的吸收及包容力大，所以即便蒙古、西藏看似遙遠，但是這些文化都在我們身邊。

「拈花微笑」展出藝術家連寶猜36件佛菩薩塑像及各式彩繪陶瓷創作。連寶猜分享，她的創作經常被說笑容像嬰兒一般，最主要的原因是她認為修行到極致時，就會成為人之初的嬰兒一般；至於佛像為什麼都呈現前傾的模樣，則是要展現父母給子女無窮無盡一輩子的愛，始終傾聽孩子聲音的意象。

連寶猜說，走過世界各地，她與先生的年紀也大了，所以在此次展覽以後，她將要把作品都捐出進行義賣，所得捐贈給偏鄉補充醫療設備。

「幸福藝響」則展出工藝家粘碧華刺繡創作與工藝收藏140件，包含刺繡、首飾創作，以及珍藏的傳統刺繡作品。

粘碧華說，她的創作、刺繡針法融合了不同文明及各個國家的文化。除了「虎嗅薔薇」以藏傳佛教的老虎為主體，當中加入伊莉莎白一世女王時代流行的針法「薔薇」，代表的是刺繡的底蘊中含有一顆柔軟的心；另一個作品「刺繡虛擬實境：我以我針織古今」，則是將傳統文化與現代人手不離的手機畫面做結合。

近年粘碧華也走入偏鄉、社團、婦女團體等，透過她隨身帶在身上暱稱為「刺繡小餅乾」的配飾，推廣最基礎的針法，「希望讓文化能流傳更遠更好」。

蒙藏文化中心表示，「年年有餘系列展」設置互動式共創刺繡作品體驗區，觀眾欣賞刺繡展品之後，可在刺繡作品共創體驗區；AI共創蒙藏風格音樂有聲明信片互動區，則讓觀眾運用蒙藏樂器及環境音，例如馬頭琴、扎聶、蒙藏動物等蒙藏族群代表性的樂器及聲音，交由AI運算生成一段蒙藏樂曲，與AI共創出專屬自己的蒙藏風格音樂，並合成有聲音樂明信片。

「年年有餘系列展」自即日起展至明年5月18日止。展覽期間，除文物展示外，周末也舉辦刺繡工藝體驗、陶藝創作體驗、專題講座、蒙藏文化手作體驗課程及蒙藏服飾穿戴體驗。

工藝家粘碧華深耕刺繡工藝領域近40年，2023年獲「國家工藝成就獎」，是獎項設立以來，首位獲獎女性工藝家，此作品為「刺謝虛擬實境：我以我針繡古今」。記者張博瑞／攝影
工藝家粘碧華深耕刺繡工藝領域近40年，2023年獲「國家工藝成就獎」，是獎項設立以來，首位獲獎女性工藝家，此作品為「刺謝虛擬實境：我以我針繡古今」。記者張博瑞／攝影
文化部長李遠表示，台灣對文化的吸收及包容力大，所以即便蒙古、西藏看似遙遠，但是這些文化都在我們身邊。圖／文化部提供
文化部長李遠表示，台灣對文化的吸收及包容力大，所以即便蒙古、西藏看似遙遠，但是這些文化都在我們身邊。圖／文化部提供
「年年有餘系列展」展出佛羅倫斯藝術雙年展陶瓷類銀獎得主連寶猜的佛菩薩塑像，此作品為「水月觀音」。記者張博瑞／攝影
「年年有餘系列展」展出佛羅倫斯藝術雙年展陶瓷類銀獎得主連寶猜的佛菩薩塑像，此作品為「水月觀音」。記者張博瑞／攝影

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