科林研發攜手國家圖書館 共同推動雙語閱讀計畫

半導體製造及服務業者Lam Research科林研發與國家圖書館共同推廣一系列中英雙語閱讀素養計畫，本月活動標誌著雙方合作邁入第九年，一齊推動書香社會。

科林研發和國家圖書館積極拓展青少年閱讀資源與機會，「2024 閱讀好酷嘉年華暨送書到學校」活動日前在新竹縣政府文化局文化廣場舉行，吸引超過1,000位民眾參與，共同見證贈書儀式。而現場攤位更呈現STEAM教育融入英文閱讀的豐富多元活動，延伸閱讀的觸角並提升其人生視野。

科林研發也與新竹縣政府文化局合作舉行英文圖書巡迴展，將在今年11月至明年2月，於四間公共圖書館展出科林研發捐贈的精選英文圖書，提供當地優質的英語閱讀教育資源。

社會閱讀風氣需經長時間的積累與培養。科林研發長期支持國家圖書館的「四季閱讀」系列講座，自2016 年，科林研發與國家圖書館首次合作以來，已舉辦144場四季閱讀講座，吸引超過4萬3200 名參與者。

為提供學生更多元的外語學習資源，科林研發自 2018 年起與國家圖書館合作推動英文閱讀計畫，包含設置英文閱讀空間、舉辦校內說故事等活動，深入地方校園。

今年除致贈 600 冊英語圖書予新竹縣清水國小、陸豐國小、錦山國小、石光國中、華山國中及寶山國中共六所學校外，再擴大捐贈 960 冊圖書予 2020 年至 2023 年參與計畫的 24 所學校，充實校園英文藏書，提供學生探索更多不同閱讀主題的機會，培養學生的閱讀力、英語力，提升學生的創造力、競爭力。

迄今已累積42間學校成為科林研發與國家圖書館的合作夥伴，致贈5,000多本英文圖書，協助約 17,500位學生提升英文閱讀和寫作能力。