林口康橋職涯探索日　27位講師助力中學生勇敢築夢　

林口康橋今年共邀請到27位來自各行各業的講師，引領學生職涯夢想。 圖／康橋國際學校 提供

康橋國際學校林口校區於12月10日舉辦一年一度的「Career Day職涯探索日」，今年同樣廣邀來自不同領域共27位業界講師，讓學生得以深入了解產業現況、發展趨勢以及職業秘辛，協助學生結合自身興趣、特質以及對未來職涯的想像，進一步展開探索與學習，以「自我與自主」為核心，於活動後回歸自我思考，了解自己的想要與潛能，啟發築夢勇氣。

康橋秉持「以學習者為中心」的教育理念，更鼓勵學生發展多元興趣與能力，故自去年起，每位講師皆配有一位學生引言人，而講師陣容更跨足醫學、法律、媒體、美妝時尚、運動，以及AI智能科技應用等，帶領學生一探產業前線景況，接軌國際人才趨勢，其中更有音樂製作人、太空教育、心輔犬訓練師、音樂治療師、翻譯師等職業，滿足學生的多元志向與好奇。

每場皆由學生擔任引言人，協助邀約講者、聯繫活動細節、講者接待及講座引言等工作。 圖／康橋國際學校 提供

林口校區簡菲莉總校長表示，學生在未來的學涯及職涯中，具備能動性是至關重要的能力。學校提供多元舞台與支持環境，讓擁有不同興趣及志向的學生皆有自主選擇與挑戰自我的機會，而Career Day引言人的工作便是其中之一。Career Day引言人除了講座開場的引言工作，事前講師邀約、活動細節聯繫及活動當日的接待皆由引言人負責。面對瞬息萬變的世界，康橋將培養具備面對未來挑戰能力的學子視為重要使命和願景，為學生在課堂內外創造學習機會，培養其自主獨立性、思辨與創新力、團隊精神、溝通力以及自信心等，藉機會教育及成就累積賦能學生探索力、學習力與動機。

今年林口康橋Career Day特別邀請了曾代表金門酒廠職業籃球隊出賽並獲選SBL超級籃球聯賽最具潛力球員，現為國立台北商業大學男籃教練的蔡宗儒，與七年級及八年級學生分享他的籃球夢，以及逐夢之旅中的挫折與碰撞，用青春熱血的生命故事為甫升上國中的學生帶來勇氣與希望；好好聽文創傳媒公司董事長潘祖蔭則以其資深媒體人經歷及創業經驗，鼓勵十二年級學生勇於面對學習過程中的目標轉換與挑戰，享受扮演不同角色，在自媒體發達的新世代活出精采人生。中學部輔導組李組長表示，Career Day根據學生不同學習階段的探索目標規劃主題講座，七年級與八年級著重引導、探索與支持，處於升學年段的十二年級則聚焦生涯規劃與目標方向，期望藉由講師的多元經歷啟發學生思考未來，發現更多彈性選擇與職涯可能性。

探索興趣與定向未來是中學階段重要的課題之一，林口康橋Career Day為學生帶來課堂中無法傳授的知識經驗，結合業界與社區豐富學校學習生態系與探索資源，引導學生看見生涯發展的無限可能，也為各行各業培育具世界觀與開放思維的領導人才。