花蓮國中主任辦公室咆哮老師傳霸凌 教育處介入調查

花蓮縣某國中近日發生總務主任與教師之間口語衝突，教師投書議員指遭到主任咆哮霸凌，但目前未向校方提出申訴。校方初步了解，認為是同仁間糾紛，不涉職場霸凌，主任已對言語太激烈表示歉意。縣府教育處責成督學調查，並要求校長約束主任對同事間的溝通言詞，避免再發生。

縣議員胡仁順近日接獲這名老師投訴，上月28日，總務主任因為段考期間廁所改建工程太吵雜，影響學生作答，遭人投書到縣長信箱，因此接到縣府關切，主任懷疑他是投訴人，竟然情緒崩潰，歇斯底里咆哮「看我怎麼弄死你」，他要離開去找校長報告，主任又說「你等著看」，造成他身心嚴重受創。胡仁順要求，教育處一定要介入調查。

校方表示，已邀集當事雙方開會，主任坦言因為個人臆測，情緒失控，言語過於激烈，向老師致歉。這名老師並未提出霸凌申訴，校方初步了解，因總務主任與這名專任教師業務沒有關聯性，也沒有上下隸屬關係，認為是同事間的糾紛。

該校教職人員表示，這名總務主任對老師、學生要求比較高，若覺得什麼事沒做好，講話確實比較重一點，但對誰都一樣，不認為他平日有霸凌同事或學生的情況。

教育處表示，已責成督學入校調查，若當事教師提出申訴，也會依規定由學校收案後組成調查小組，教育處會請專家學者及督學共同參與調查，待結果出爐後，由學管科做認定處理。

教育處已要求校長提醒這名主任，未來與同事溝通時要理性，不能因為對對方有意見，過度情緒化致用詞太過激烈，避免類似情況再發生。