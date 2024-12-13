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台師大首創！ 生第二外語檢定達標 可免修專業學術英文

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據台師大現行共同英文修習要點，若學士班學生近三年內，英語聽說讀寫皆達CEFR C1等級，可免修英文（一）、（二）及（三），本次則加入第二外語檢定達標者，可免修英文（三）。圖／台師大提供
根據台師大現行共同英文修習要點，若學士班學生近三年內，英語聽說讀寫皆達CEFR C1等級，可免修英文（一）、（二）及（三），本次則加入第二外語檢定達標者，可免修英文（三）。圖／台師大提供

國立台灣師範大學今表示，學校率全國之先，首創「第二外語檢定抵免英文（三）」，師大共同英文分為一、二、三，新規定開放學生第二外語能力檢定達CEFR B2等級，可申請免修英文三，第二外語種類則包括日語、韓語、法語、德語、西班牙語、義大利語及越南語等，鼓勵學生拓展溝通能力，新制將自114學年正式上路。

根據台師大現行共同英文修習要點，若學士班學生近三年內，英語聽說讀寫皆達CEFR B2等級，可免修英文（一）和（二）；若達到CEFR C1等級，則可免修英文（一）、（二）及（三）。本次則加入第二外語檢定達標者，可免修英文（三）。

教務長劉美慧表示，教務處共同教育委員會外文教育組推動共同英文課程創新，因應全球化趨勢推出全新政策，明年9月起讓學生在提升英語能力的同時，還能享有更多元的免修選擇。

此外，台師大也說，近年也調整英文課程授課方向與修課機制，預定自114學年第一學期起，英文（一）和（二）的基礎課程將加強英語口說與寫作，英文（三）課程將首度引入與各學院語言教師與學科老師共備、共授模式，轉型為「專業學術英文（ESAP）」課程，強化專業英語溝通、簡報及寫作能力，促進學生專業學科與英語學習整合。

台師大說，台師大共教外文組推出英文（三）自主學習課程方案，讓學生可以根據個別學習需求深入學習，發展自我學習模式。此外，也提供如英語聊天室、國際生入班活動、線上英語課程影片以及主題式英語工作坊等，讓學生能更靈活地自主安排英語學習。

共教外文組主任張珮青教授表示，學習資源不僅有助提升學生語言能力，還能培養對多元文化的包容與尊重，幫助學生在全球化的舞台脫穎而出。

台師大表示，學校率全國之先，首創「第二外語檢定抵免英文（三）」。本報資料照片
台師大表示，學校率全國之先，首創「第二外語檢定抵免英文（三）」。本報資料照片

台師大 英文 英語能力

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